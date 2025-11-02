HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      
Espectáculos

Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: “Se me declaró, me decía que le gustaba mucho”

“Se me declaró, me decía que le gustaba”, contó la modelo Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad' al admitir que tuvo un breve noviazgo con Deyvis Orosco y reveló también por qué terminaron.  

Leslie Moscoso actualmente forma parte del programa 'La casa de la comedia' que se emite por YouTube. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
Leslie Moscoso actualmente forma parte del programa 'La casa de la comedia' que se emite por YouTube. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.

Leslie Moscoso se presentó en ‘El valor de la verdad’ y admitió que tuvo un romance con Deyvis Orosco, el popular ‘Bomboncito de la cumbia’. La modelo y actriz cómica aclaró que esto ocurrió hace varios años, cuando ella tenía 24 años y ambos estaban solteros.

“Se me declaró, me decía que le gustaba mucho y que soy muy linda”, contó con tranquilidad la figura de ‘La casa de la comedia’, de 41 años, quien guarda gratos momentos de aquella breve relación que solo duró un mes.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' EN VIVO HOY: Leslie Moscoso confiesa que Pedro Aquino la invitó a México pese a estar casado

lr.pe

Leslie Moscoso revela que tuvo un romance con Deyvis Orosco

Leslie Moscoso contó que conoció a Deyvis Orosco cuando ella formaba parte de América Televisión y el músico asistía a los programas para promocionar su música. Según relató, él quedó maravillado al verla. “Él pidió a un amigo que nos presenten. Fue un momento muy bonito. Era caballero, galante, simpático y éramos solteros”, aclaró la modelo.

Además, recordó que el cantante de cumbia buscaba una relación seria con ella, llegando al punto de declararle su amor. “Se me declaró, me decía que soy muy linda, que le gustaba mucho y que le permita que nos conozcamos y ver que sucede”, contó la influencer.

PUEDES VER: Deyvis Orosco y Cassandra Sandra Sánchez celebran importante logro junto a su pequeño: 'Se me llenaran los ojos de lágrimas'

lr.pe

¿Por qué terminaron Leslie Moscoso y Deyvis Orosco?

Aunque la relación solo duró un mes, Leslie Moscoso le aseguró a Beto Ortiz que junto a Deyvis Orosco salían, conversaban y vivieron un romance pasajero. Sin embargo, señaló que todo se enfrió debido a sus compromisos laborales y los constantes viajes de ambos.

“Él viajaba mucho y nuestros horarios eran complicados. Se enfrió un poquito nuestra corta relación por tema de trabajo. He sido una bombonsita”, declaró entre risas la modelo, quien aclaró que actualmente aún se saludan con cordialidad, ahora que el cantante está casado con Cassandra Sánchez de la Madrid.  

Notas relacionadas
Bill Orosco revela que Deyvis Orosco se mantiene alejado de su familia tras conflictos personales: “No va a ver a mi abuela”

Bill Orosco revela que Deyvis Orosco se mantiene alejado de su familia tras conflictos personales: “No va a ver a mi abuela”

LEER MÁS
Deyvis Orosco reta al anfitrión de La Noche Dorada para la próxima edición: "He peleado bastante"

Deyvis Orosco reta al anfitrión de La Noche Dorada para la próxima edición: "He peleado bastante"

LEER MÁS
Deyvis Orosco y Cassandra Sandra Sánchez celebran importante logro junto a su pequeño: "Se me llenaran los ojos de lágrimas"

Deyvis Orosco y Cassandra Sandra Sánchez celebran importante logro junto a su pequeño: "Se me llenaran los ojos de lágrimas"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

LEER MÁS
Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: “Él tiene que comunicar”

Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: “Él tiene que comunicar”

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

LEER MÁS
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
'El valor de la verdad' EN VIVO HOY: Leslie Moscoso revela que Luisito Sánchez la agredió físicamente

'El valor de la verdad' EN VIVO HOY: Leslie Moscoso revela que Luisito Sánchez la agredió físicamente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025