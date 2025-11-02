Leslie Moscoso actualmente forma parte del programa 'La casa de la comedia' que se emite por YouTube. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.

Leslie Moscoso actualmente forma parte del programa 'La casa de la comedia' que se emite por YouTube. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.

Leslie Moscoso se presentó en ‘El valor de la verdad’ y admitió que tuvo un romance con Deyvis Orosco, el popular ‘Bomboncito de la cumbia’. La modelo y actriz cómica aclaró que esto ocurrió hace varios años, cuando ella tenía 24 años y ambos estaban solteros.

“Se me declaró, me decía que le gustaba mucho y que soy muy linda”, contó con tranquilidad la figura de ‘La casa de la comedia’, de 41 años, quien guarda gratos momentos de aquella breve relación que solo duró un mes.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Leslie Moscoso revela que tuvo un romance con Deyvis Orosco

Leslie Moscoso contó que conoció a Deyvis Orosco cuando ella formaba parte de América Televisión y el músico asistía a los programas para promocionar su música. Según relató, él quedó maravillado al verla. “Él pidió a un amigo que nos presenten. Fue un momento muy bonito. Era caballero, galante, simpático y éramos solteros”, aclaró la modelo.

Además, recordó que el cantante de cumbia buscaba una relación seria con ella, llegando al punto de declararle su amor. “Se me declaró, me decía que soy muy linda, que le gustaba mucho y que le permita que nos conozcamos y ver que sucede”, contó la influencer.

¿Por qué terminaron Leslie Moscoso y Deyvis Orosco?

Aunque la relación solo duró un mes, Leslie Moscoso le aseguró a Beto Ortiz que junto a Deyvis Orosco salían, conversaban y vivieron un romance pasajero. Sin embargo, señaló que todo se enfrió debido a sus compromisos laborales y los constantes viajes de ambos.

“Él viajaba mucho y nuestros horarios eran complicados. Se enfrió un poquito nuestra corta relación por tema de trabajo. He sido una bombonsita”, declaró entre risas la modelo, quien aclaró que actualmente aún se saludan con cordialidad, ahora que el cantante está casado con Cassandra Sánchez de la Madrid.