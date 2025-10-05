HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Juan Manuel Vargas tajante al escoger entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro: "Me quedo con mi 'capi'"

Juan Manuel Vargas celebró su cumpleaños en con una edición especial de su programa 'La Parrilla del Loco', donde comentó sobre diversos temas relacionados a su carrera futbolística.

Juan Manuel Vargas escogió entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. Foto: composición LR/difusión
En una reciente edición del programa 'La Parrilla del Loco', conducido por el exfutbolista de Universitario de Deportes, Juan Manuel Vargas, se realizó una emisión especial con motivo de su cumpleaños, en la que fue consultado sobre diversos temas. Uno de ellos giró en torno a una pregunta particular: ¿a quién elegiría, a Paolo Guerrero, actual jugador de Alianza Lima, o a Claudio Pizarro, exjugador del Bayern Múnich y actual embajador del club alemán?

En sus declaraciones, Vargas reconoció que era una pregunta difícil de responder, ya que ambos delanteros han demostrado una destacada trayectoria y gran calidad futbolística a lo largo de los años. No obstante, no dudó en afirmar que se queda con su ‘capi’, en alusión a Pizarro.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

lr.pe

Juan Manuel Vargas escoge a Claudio Pizarro por encima de Paolo Guerrero

La interrogante no resultó fácil para el 'Loco', quien coincidió y formó una amistad con ambos ‘íconos’ durante su etapa en la selección peruana. Por ello, su reacción inicial reflejó lo complicado de la elección: "Uuuuy, esa está dura", comentó el exlateral izquierdo entre risas.

"Los dos son grandes delanteros. Paolo ha seguido jugando, goleador histórico de la selección, y es un jugador que quiero mucho también, pero me quedo con mi 'capi', Claudio Pizarro", fue su respuesta ante la pregunta.

PUEDES VER: Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

lr.pe

¿En qué clubes jugo Juan Manuel Vargas?

  • Univers. Sub-20 → Universitario | 2002
  • Universitario → Colón | 2005
  • Colón → Catania | 2006
  • Catania → Fiorentina | 2008
  • Fiorentina → Génova | 2012
  • Génova → Fiorentina | 2012
  • Fiorentina → Real Betis | 2015
  • Real Betis → Sin equipo | 2016
  • Sin equipo → Universitario | 2017
  • Universitario → Retirado | 2019
