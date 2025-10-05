En una reciente edición del programa 'La Parrilla del Loco', conducido por el exfutbolista de Universitario de Deportes, Juan Manuel Vargas, se realizó una emisión especial con motivo de su cumpleaños, en la que fue consultado sobre diversos temas. Uno de ellos giró en torno a una pregunta particular: ¿a quién elegiría, a Paolo Guerrero, actual jugador de Alianza Lima, o a Claudio Pizarro, exjugador del Bayern Múnich y actual embajador del club alemán?

En sus declaraciones, Vargas reconoció que era una pregunta difícil de responder, ya que ambos delanteros han demostrado una destacada trayectoria y gran calidad futbolística a lo largo de los años. No obstante, no dudó en afirmar que se queda con su ‘capi’, en alusión a Pizarro.

Juan Manuel Vargas escoge a Claudio Pizarro por encima de Paolo Guerrero

La interrogante no resultó fácil para el 'Loco', quien coincidió y formó una amistad con ambos ‘íconos’ durante su etapa en la selección peruana. Por ello, su reacción inicial reflejó lo complicado de la elección: "Uuuuy, esa está dura", comentó el exlateral izquierdo entre risas.

"Los dos son grandes delanteros. Paolo ha seguido jugando, goleador histórico de la selección, y es un jugador que quiero mucho también, pero me quedo con mi 'capi', Claudio Pizarro", fue su respuesta ante la pregunta.

¿En qué clubes jugo Juan Manuel Vargas?