Cantautor Erni Lu presenta el video oficial de ‘Felicidad’ con un mensaje inspirador a la comunidad latina

El cantautor peruano Erni Lu lanzó 'Felicidad', un vibrante video musical que celebra la diversidad y optimismo de la diáspora peruana en EE.UU. Disponible en todas las plataformas digitales.

Filmado en Nueva York, el video incluye a diversas personalidades latinas y muestra la felicidad en comunidad, transmitiendo un mensaje de unión y alegría. Foto: difusión.
El cantautor y guitarrista peruano Erni Lu sorprendió a sus fans al estrenar ‘Felicidad’,  una producción visual vibrante con la participación de personalidades de la comunidad peruana en EE.UU. y que busca amplificar el mensaje de optimismo, diversidad y alegría que transmite su música. Cada escena se convierte en un testimonio de la fuerza colectiva de la diáspora peruana en Nueva York, reforzando el puente cultural entre América Latina y la gran ciudad. La canción y video oficial ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

‘Felicidad’, es el segundo single de su próximo EP ‘Otro Flow’, bajo el sello ROM y la producción del multipremiado productor Mr. Sonic. Con este tema, el artista reafirma su estilo personal, que fusiona la frescura de la música latina contemporánea con el alma de la guitarra y el canto tradicional.

Grabado con la visión de contagiar alegría y comunidad, ‘Felicidad’ es un llamado a valorar los pequeños momentos del día a día: despertarse con café, vivir sin prisas, compartir risas y abrazos con quienes importan. La letra abre con imágenes cotidianas — “Ya salió el sol, contigo me despierto. Huelo el café, trabajo en algo nuevo”.

La historia detrás de ‘Felicidad’

Filmado en Nueva York, el video del tema reúne a influencers, músicos, periodistas y profesionales latinos radicados en Estados Unidos, quienes comparten distintas formas de vivir y expresar la felicidad en comunidad. Este enfoque visual refuerza el mensaje del sencillo: la unión y el gozo compartido como camino para sentirse plenos.

“Queríamos que este tema sonara como un abrazo: cercano, sincero, celebrando lo que somos y lo que podemos construir juntos”, comenta Erni Lu sobre la inspiración detrás del sencillo. Una canción que invita, contagia,  transmite, inspira de ‘Felicidad’ a una comunidad latina que se mueve con propósito, sueños que se hacen realidad.

En la producción audiovisual aparecen destacadas personalidades de peruanos en Nueva York en distintas áreas; Henry Undurraga (Influencer y YouTube), Flor Bromley (Cantante de música infantil nominada al Latin Grammy), Fabiola Galindo (Reportera), Manuel Illich (Actor, modelo, ex Mister Perú), José Luis Chávez (Chef y empresario),  Araceli Poma (Cantante y compositora nominada a 2 Latin Grammy), Javier Solís (Empresario musical), Adriana Séijas (Influencer restaurantes peruanos), Mónica Carrillo (Poeta, activista, filántropa), Whit Dobladillo (Influencer ‘Peruvian Sisters’), Sam Dobladillo (influencer "Peruvian Sisters"), Karla Prieto (Gestora de arte), entre otros.  

