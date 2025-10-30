HOYSuscripcion LR Focus

Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     
Artistas celebrarán el Día de los Muertos con un espectáculo en Jamaica Free Town de Pueblo Libre

Artistas como MisSKAlina, C0M0R0S, Lima Skankers, TSinelas y Shiroi se presentarán con géneros desde Ska y Pop Mexicano hasta Cumbia Psicodélica. La fiesta promete vibras únicas en un ambiente festivo.

El 'Ritual en Vinilo (Para Vivos y Muertos)' se celebrará en el Jamaica Free Town de Pueblo Libre, desde las 8:00 p.m., con entrada libre. Fotos: difusión.
Mientras que miles de personas se preparan para celebrar Halloween o el Día de la Canción Criolla, hay otros que rendirán culto al Día de los Muertos, con el objetivo de compartir con música y recordar a los que ya no están con nosotros. Es así que, espíritus vinileros se reunirán para irrumpir con música la tranquilidad, silencio y gustos de los parroquianos con una fiesta diferente que tendrá lugar en el Jamaica Free Town de Pueblo Libre (la esquina de Vivanco y Sucre), desde las 8:00 p.m. El ingreso es libre.

El espectáculo ‘Ritual en Vinilo (Para Vivos y Muertos)' promete una atractiva selección de música en vinilo con géneros variados. La fiesta estará asegurada con MisSKAlina (Ska y Pop Mexicano), Shiroi ( Guaracha), C0m0r0s (Disco House), Lima Skankers (Reggae Dub) y desde Australia Tsinelas (Cumbia Psycodélica).

Artistas rendirán culto al Día de los Muertos

MisSKAlina, uno de los grandes invitados del ‘Ritual en Vinilo (Para Vivos y Muertos)',  es difusora del género Ska. Es creadora de ‘Sweet Girls of Ska’ (proyecto dedicado a promover la música Ska producida por mujeres de la escena) y es periodista de profesión. En la actualidad, es la única mujer selectora de Ska en el Perú. En esta oportunidad también presentará un set de Pop Mexicano de los 90’s donde no faltarán Thalia, Flans, Luis Miguel y Alejandra Guzmán.

C0M0R0S trae un set lleno de Disco House clásico y moderno. Con un ritmo que no baja de los 128 BPM. En las tornamesas sonarán canciones de Daft Punk, Crystal Waters, Giorgio Moroder, Charlie XCX, entre otros. Así, promete ponerte a bailar de principio a fin.

Por su parte, Lima Skankers son los selectores Pedro y Josué, quienes nos traen un set de puro Dub & Rockers Style. Representando a la cultura SoundSystem nos pondrán a meditar y ‘Skankear’ con pura vibra consciente. Sonarán sellos como Roots Youth Records, Reggae on Top, SC00PS, entre otros. 

TSinelas, un aventurero del vinilo originario de Australia que explora entre la Cumbia Psicodélica de los 60 y 70, producida por Discos Fuentes y que gusta de entrevistar a sus compañeros selectores desde su canal de Youtube para intercambiar experiencias.

La nota tropical la traerá Shiroi con las melodías pegadizas y ritmos contagiosos que evocan las jaranas de antaño con artistas como Pedro Miguel y sus Maracaibos, Los Compay Quinto, el Son Montuno, la Guaracha y la Rumba nos hará perder en el tiempo.

