Megadeth confirma concierto de despedida en Perú 2026: fecha, dónde será y todo sobre la preventa de entradas

La cuenta regresiva ha comenzado. Megadeth, una de las agrupaciones más emblemáticas del thrash metal, ha confirmado su última presentación en Lima, Perú, como parte de su gira mundial de despedida 'This Was Our Life Tour'. El anuncio ha sacudido a los fanáticos locales, que esperaban con ansias una fecha en el país tras la revelación del tour y el lanzamiento de su próximo álbum homónimo.

La gira, que recorrerá varios países de América y Europa, marca el cierre de una era liderada por Dave Mustaine, fundador, vocalista principal y guitarrista. Perú no será la excepción, y el espectáculo promete ser uno de los más memorables del calendario musical de 2026.

Fecha confirmada: Megadeth tocará en Lima en abril de 2026

La presentación de Megadeth en Perú 2026 se realizará el jueves 23 de abril de 2026, fecha ya confirmada por la banda y los organizadores locales. Este concierto forma parte del tramo latinoamericano de la gira 'This Was Our Life Tour', que también incluye paradas en Chile, Argentina y Brasil.

La banda anticipa un repertorio que recorrerá más de cuatro décadas de carrera, incluyendo clásicos como 'Symphony of Destruction', 'Peace Sells', 'Hangar 18', 'Holy Wars… The Punishment Due' y material de su más reciente álbum 'The Sick, The Dying… and The Dead!', publicado en 2022. La gira no solo representa la despedida de los escenarios para Megadeth, sino también un homenaje a su legado musical y a la conexión que han mantenido con sus fans desde 1983.

¿Dónde será el concierto de Megadeth en Lima 2026?

El lugar elegido para el último concierto de Megadeth en Perú es Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel, frente al mar de la Costa Verde.

Este recinto al aire libre se ha convertido en uno de los espacios más importantes para eventos masivos en Lima, con capacidad para recibir a miles de asistentes y una infraestructura que permite espectáculos de gran escala. Se espera una puesta en escena renovada, con sonido de última generación y una producción que esté a la altura de la despedida de una leyenda del thrash metal.

Preventa de entradas para Megadeth en Lima 2024: fechas, beneficios y plataforma oficial

La preventa de entradas para el concierto de Megadeth en Lima 2026 se realizará los días 4 y 5 de noviembre de 2025 a través de la plataforma Teleticket, exclusivamente para clientes con tarjetas Interbank. Durante esta etapa, los usuarios podrán acceder a un 15% de descuento en todas las zonas habilitadas del recinto. La venta general comenzará el 6 de noviembre, sin restricciones de método de pago.

Los organizadores han confirmado que habrá distintas zonas disponibles en Costa 21, cada una con experiencias específicas para los asistentes. Desde áreas preferenciales hasta espacios generales, el objetivo es que todos los fanáticos puedan disfrutar del espectáculo en condiciones óptimas. Se recomienda adquirir las entradas en preventa para asegurar ubicación y precio preferencial.