¡Orgullo peruano! Grupo 5 se luce en la Billboard Latin Music Week 2025 en Miami y deja en alto la cumbia del país

Grupo 5 marca un hito para la cumbia peruana en la Billboard Latin Music Week. En el evento, Andy, Elmer y Christian Yaipén recordaron su histórica serie de conciertos a casa llena en el Estadio Nacional.

Andy, Elmer y Christian Yaipén de Grupo 5 participaron en la Billboard Latin Music Week 2025 el 22 de octubre.
Andy, Elmer y Christian Yaipén de Grupo 5 participaron en la Billboard Latin Music Week 2025 el 22 de octubre. | Foto: Billboard

Durante años, Grupo 5 ha sido considerado uno de los pilares de la cumbia peruana. Su música ha cruzado generaciones y fronteras, pero este octubre marcó un antes y un después en su trayectoria: por primera vez, la agrupación participó en la Billboard Latin Music Week. La presencia del grupo en este espacio no solo representa un logro artístico, sino también un reconocimiento internacional a la cumbia como género vigente y exportable.

El evento, que reúne en Miami a los artistas más influyentes del rubro, ejecutivos y productores, incluye paneles, sesiones y presentaciones especiales del 20 al 24 de octubre. El conjunto, fundado hace 52 años en Monsefú, compartió espacio con figuras como Olga Tañón, Guaynaa y otros exponentes en el panel 'La cumbia y la explosión de la música tropical' el miércoles 22.

lr.pe

Grupo 5 representa al Perú en la Billboard Latin Music Week y deja huella en la cumbia internacional

La orquesta fue invitada oficialmente a la Billboard Latin Music Week 2025 en Miami, convirtiéndose en el primer grupo de cumbia peruana en formar parte de esta reconocida plataforma internacional. Durante su participación, los integrantes Elmer, Andy y Christian Yaipén compartieron con orgullo la historia y evolución de la agrupación.

El líder y vocalista recordó que en los años 70 Grupo 5 interpretaba baladas y animaba fiestas locales, pero con el auge tropical en los 80 en Perú decidieron apostar por la cumbia, género que desde entonces ha marcado su camino. "Hasta hoy seguimos defendiendo el género cumbia", afirmó. Por su parte, Elmer destacó la riqueza musical que marcó su formación desde temprana edad, influenciada no solo por el legado familiar, sino también por tradiciones como el folclore andino.

Billboard Latin Music Week destaca los conciertos de Grupo 5 a casa llena en el Estadio Nacional

Uno de los momentos más destacados del panel fue cuando se recordó la histórica serie de conciertos que Grupo 5 ofreció en el Estadio Nacional en abril de 2024. Durante tres noches consecutivas, la agrupación logró convocar a cerca de 50.000 personas por fecha. "50 años siendo el grupo de cumbia más influyente y relevante del Perú", expresó la conductora, quien también subrayó el carácter generacional de su público, conformado por personas de todas las edades.

Al abordar sobre la importancia de construir su fanbase a nivel local antes de buscar el éxito internacional, Christian Yaipén se mostró orgulloso de sus seguidores, quienes han sido el motor para mantener su esencia. "Ellos siempre van a estar para ti. En nuestro caso defendemos nuestro género, nuestra manera de hacer cumbia. El público lo conoce, nos acompaña. Fueron tres noches en el Estadio Nacional. Sería muy loco salirse de eso. En agradecimiento a ellos, seguir dando lo que el público quiere porque por algo siempre nos acompaña", declaró el cantante peruano.

La importancia de las colaboraciones para Grupo 5

Por otro lado, Grupo 5 también abordó la importancia de colaborar con artistas de otros países y géneros, destacándolo no como una estrategia musical, sino como una forma de conectar con nuevas generaciones. "Hay mucha importancia en hacer feats con artistas de otros países y otros géneros, a la gente le llama mucho la atención", señaló Andy en la Billboard Latin Music Week 2025.

El mayor de los hermanos explicó que han logrado revitalizar el repertorio de su padre, Elmer Yaipén, gracias a la voz de Christian, quien ha sabido incorporar elementos modernos sin perder la esencia. "Hay jóvenes que cuando se grabaron esas canciones todavía no nacían, y ahora todos ellos cantan las canciones que mi padre grabó porque Christian es un cantante joven. Él vino con la nueva onda de todo lo que se mueve en redes", destacó.

En esa misma línea, Andy manifestó que las colaboraciones también nacen de vínculos personales y espirituales. "Es muy importante también tener amigos; Dios a veces nos manda amigos para poder realizar trabajos", agregó, mencionando a Gaynaa y Mike Bahía como aliados clave en su reciente evolución musical. "A la gente joven le llama la atención. Entonces también tenemos que apuntar a ese lado", sentenció el baterista de Grupo 5.

