Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre
Cultura Asiática

SUPER JUNIOR en Lima 2025: a qué hora inicia el concierto, setlist, puertas de ingreso al Estadio San Marcos y todo lo que debes saber

Lima se convierte en el epicentro del k-pop con la llegada de SUPER JUNIOR, que celebra su 20 aniversario con su gira 'Super Show 10'. El fandom ELF disfrutará de un concierto inolvidable en el Estadio San Marcos.

Esta es la cuarta vez que SUPER JUNIOR se presenta en Lima.
Esta es la cuarta vez que SUPER JUNIOR se presenta en Lima.

La espera terminó. Este jueves 16 de octubre, Lima se convierte en el epicentro del k-pop con la llegada de SUPER JUNIOR, una de las agrupaciones más emblemáticas del género. Como parte de su gira mundial 'Super Show 10', el grupo surcoreano celebra dos décadas de trayectoria con un concierto que promete ser inolvidable para sus fans peruanos, quienes los recibirán con los brazos abiertos por cuarta vez en el país.

El Estadio San Marcos será el escenario de este reencuentro con ELF Perú, quienes han seguido desde sus primeras visitas a SUJU, actualmente integrado por Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun. Con una producción de alto nivel y un repertorio cargado de nostalgia y nuevos éxitos de su último álbum, el evento se perfila como uno de los más importantes del año en la agenda musical limeña.

PUEDES VER: Agenda de conciertos en Lima octubre 2025: Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y más

lr.pe

¿A qué hora inicia el concierto de Super Junior en Lima 2025?

Según la información oficial difundida por la productora Veltrac Music, el concierto de SUPER JUNIOR en Lima comenzará a las 8.00 p. m.. Se recomienda a los asistentes llegar con suficiente anticipación, ya que las actividades previas y el ingreso al recinto podrían tomar tiempo debido a la alta convocatoria. Las puertas abrirán desde las 4.00 p.m. para los fans que adquirieron el beneficio de Full Experience y a las 5.30 p. m. para el público en general.

El espectáculo forma parte de la gira 'Super Show 10', que ha recorrido ciudades de Asia y Latinoamérica. En cada parada, el grupo ha mantenido una puntualidad destacable, por lo que se espera que en Lima el cronograma se respete con precisión. Los fans que lleguen temprano podrán disfrutar de ambientación musical y venta de merchandising oficial.

PUEDES VER: Super Junior en Perú 2025: precios y venta de entradas para el esperado concierto de k-pop en San Marcos

lr.pe

Concierto de Super Junior en el Estadio San Marcos: puertas de ingreso y recomendaciones

El acceso al Estadio San Marcos para el concierto de SUPER JUNIOR estará debidamente señalizado para facilitar la orientación hacia cada zona del recinto. Las entradas se distribuyen por sectores de la siguiente manera. Se recomienda llevar la entrada impresa o digital lista para escaneo, junto con un documento de identidad para facilitar el acceso.

  • Full Experience: ingreso por la Puerta 1, ubicada en la Av. Venezuela
  • Platinum y Ultra: ingreso por la Puerta 5, en la Av. Amezaga
  • VIP y General: ingreso por la Puerta 6, en la Av. Amezaga, esquina con Av. Colonial.

Por seguridad, no se permitirá el ingreso de objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, cámaras profesionales ni pancartas de gran tamaño. Los organizadores han dispuesto personal de apoyo, brigadas médicas y puntos de hidratación. Además, se sugiere llevar ropa cómoda, protector solar y una batería externa para el celular. La zona contará con resguardo policial y vigilancia privada.

SUPER JUNIOR en Perú: ingresos al Estadio San Marcos.

SUPER JUNIOR en Perú: ingresos al Estadio San Marcos. Foto: Veltrac Music

PUEDES VER: ¡Super Junior regresa a Latinoamérica! Fechas confirmadas para su tour mundial 2025 en México, Perú y Chile

lr.pe

¿Qué canciones cantará SUPER JUNIOR en Lima 2025?

Aunque el setlist oficial en Perú se mantiene bajo reserva hasta el inicio del 'Super Show 10', los conciertos previos en Ciudad de México y Monterrey han revelado una estructura que combina clásicos con nuevas producciones.

  1. 'Twins (Knock Out)'
  2. 'U'
  3. 'Black Suit'
  4. 'Mamacita'
  5. 'Superman'
  6. 'Super Girl'
  7. 'Haircut'
  8. 'Say Less'
  9. 'I Know'
  10. 'Dorothy'
  11. 'No other'
  12. 'From U'
  13. 'One More Time (Otra vez)'
  14. 'Lo siento'
  15. 'Ahora te puedes marchar'
  16. 'D.N.A'
  17. 'Rockstar'
  18. 'A-CHA'
  19. 'Express Mode'
  20. 'Mr. Simple'
  21. 'Bonamana'
  22. 'Sorry, sorry'
  23. 'Don't Don' (rock ver.)
  24. 'Marry U'
  25. 'Ai se eu te pego'
  26. 'Miracle' (band ver.).

SUPER JUNIOR ha demostrado en cada gira que su conexión con Latinoamérica es genuina, y Lima no será la excepción. Con todo listo para el gran día, solo queda que los fans preparen sus lightsticks, repasen las letras y se dejen llevar por la magia de una noche azul zafiro que quedará grabada en la historia del k-pop en Perú.

