Natalia Segura —conocida en redes como La Segura— compartió una decisión personal que tomó por sorpresa a sus seguidores a ocho meses de haberse convertido en madre. La influencer colombiana anunció que se sometería a una intervención quirúrgica el jueves 31 de octubre, una noticia que generó expectativa por tratarse de un procedimiento extenso.

La noche previa, Natalia confesó sentirse emocionalmente afectada. Su principal preocupación era su hijo, fruto de su relación con el pastelero uruguayo Ignacio Baladán, con quien se casó en diciembre de 2024. En sus propias palabras, no podía dormir pensando en él. Aun así, decidió seguir adelante con la cirugía para priorizar su salud en esta nueva etapa.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

"Todo salió bien": La Segura reaparece con humor y fortaleza

Horas después de la operación, Natalia reapareció en redes con una publicación que combinó humor y honestidad. "Nueva tendencia, disfraz de TUNEADA. Happy Halloween, hermanas. Todo salió muy bien, gracias por sus mensajes, los amo", escribió en Instagram, acompañando el mensaje con una imagen en la que se le ve de pie, vestida con un traje rosado de cuadros y dos bolsas de drenaje, resultado del procedimiento.

La intervención, una lipotransferencia reconstructiva, duró más de seis horas y fue descrita como delicada. A pesar de ello, la influencer se mostró en buen estado físico y con su característico carisma intacto. Su esposo, Ignacio Baladán, reaccionó con cariño: "Te amoooo, ¡tremendo disfraz! Ya queremos esos resultados", dejando ver el apoyo que le brindó durante el proceso.

La Segura broma tras delicada intervención. Foto: Instagram

Natalia Segura recibe apoyo tras intervención

Antes de ingresar al quirófano, Natalia compartió con sus seguidores el impacto emocional que le generaba la operación. "Anoche no he podido dormir, porque tenía ese sentimiento de madre... En mi mente solo estaba mi hijo y lloraba por mi hijo", expresó. Su mensaje conmovió a sus seguidores, quienes destacaron su sinceridad y valentía al enfrentar el procedimiento.

La publicación posterior causó sensación. Comentarios como "Toda fuerte, no parece que hayas pasado por el quirófano. Te veo bien", y "Me alegra cada vez que una mujer se hace algo que la hace feliz" se pudieron leer en sus redes. Más allá del cambio físico, lo que generó mayor impacto fue la actitud con la que Natalia decidió compartir su experiencia.