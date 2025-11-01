HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Real Madrid vs Valencia EN VIVO
Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      
Espectáculos

Natalia Segura se sometió a delicada operación de 6 horas y sorprende al mostrar los resultados: "Todo salió bien"

La Segura expresó su inquietud antes de entrar a cirugía, pero tras el procedimiento reapareció con buen ánimo, recibiendo muestras de cariño, incluido un mensaje afectuoso de Ignacio Baladán.

Natalia Segura e Ignacio Baladán se casaron en diciembre de 2024.
Natalia Segura e Ignacio Baladán se casaron en diciembre de 2024. | Foto: composición LR/Instagram

Natalia Segura —conocida en redes como La Segura— compartió una decisión personal que tomó por sorpresa a sus seguidores a ocho meses de haberse convertido en madre. La influencer colombiana anunció que se sometería a una intervención quirúrgica el jueves 31 de octubre, una noticia que generó expectativa por tratarse de un procedimiento extenso.

La noche previa, Natalia confesó sentirse emocionalmente afectada. Su principal preocupación era su hijo, fruto de su relación con el pastelero uruguayo Ignacio Baladán, con quien se casó en diciembre de 2024. En sus propias palabras, no podía dormir pensando en él. Aun así, decidió seguir adelante con la cirugía para priorizar su salud en esta nueva etapa.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

lr.pe

"Todo salió bien": La Segura reaparece con humor y fortaleza

Horas después de la operación, Natalia reapareció en redes con una publicación que combinó humor y honestidad. "Nueva tendencia, disfraz de TUNEADA. Happy Halloween, hermanas. Todo salió muy bien, gracias por sus mensajes, los amo", escribió en Instagram, acompañando el mensaje con una imagen en la que se le ve de pie, vestida con un traje rosado de cuadros y dos bolsas de drenaje, resultado del procedimiento.

La intervención, una lipotransferencia reconstructiva, duró más de seis horas y fue descrita como delicada. A pesar de ello, la influencer se mostró en buen estado físico y con su característico carisma intacto. Su esposo, Ignacio Baladán, reaccionó con cariño: "Te amoooo, ¡tremendo disfraz! Ya queremos esos resultados", dejando ver el apoyo que le brindó durante el proceso.

La Segura broma tras delicada intervención. Foto: Instagram

La Segura broma tras delicada intervención. Foto: Instagram

PUEDES VER: Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

lr.pe

Natalia Segura recibe apoyo tras intervención

Antes de ingresar al quirófano, Natalia compartió con sus seguidores el impacto emocional que le generaba la operación. "Anoche no he podido dormir, porque tenía ese sentimiento de madre... En mi mente solo estaba mi hijo y lloraba por mi hijo", expresó. Su mensaje conmovió a sus seguidores, quienes destacaron su sinceridad y valentía al enfrentar el procedimiento.

La publicación posterior causó sensación. Comentarios como "Toda fuerte, no parece que hayas pasado por el quirófano. Te veo bien", y "Me alegra cada vez que una mujer se hace algo que la hace feliz" se pudieron leer en sus redes. Más allá del cambio físico, lo que generó mayor impacto fue la actitud con la que Natalia decidió compartir su experiencia.

Notas relacionadas
Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

LEER MÁS
Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

LEER MÁS
Pamela López expone chats de Christian Cueva donde juró por sus hijos que no fue infiel con Nadeska Widausky: "Ni la conozco"

Pamela López expone chats de Christian Cueva donde juró por sus hijos que no fue infiel con Nadeska Widausky: "Ni la conozco"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajos sueldos: "Es lo que gasto en shampoo"

Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajos sueldos: "Es lo que gasto en shampoo"

LEER MÁS
Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

LEER MÁS
Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

LEER MÁS
Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

LEER MÁS
Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos: "Yo tengo un presupuesto"

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos: "Yo tengo un presupuesto"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025