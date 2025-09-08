HOYSuscripcion LR Focus

Milena Zárate sorprende al confesar que su hermana Greyssi es su 'enemiga': "Es alguien que siente odio"

La artista colombiana reveló en 'El Valor de La Verdad' su postura frente a la relación que mantiene con su hermana Greyssi Ortega, tras años de fuertes enfrentamientos entre ambas.

Milena Zárate confesó verdadera relación con su hermana Greyssi Ortega. Foto: Composición LR/Panamericana
Milena Zárate confesó verdadera relación con su hermana Greyssi Ortega. Foto: Composición LR/Panamericana

Milena Zárate declaró en 'El Valor de la Verdad' la verdadera relación actual que tiene con su hermana Greyssi Ortega. A través de una sentida confesión, la colombiana sostuvo que considera a Greyssi como su "enemiga", tras no haber podido resolver la serie de conflictos personales que las enfrentó por años.

Ante la pregunta planteada por Beto Ortiz en la segunda edición de 'EVDLV', Zárate reveló que luego de evaluar los enfrentamientos vividos entre ambas, llegó a la conclusión de que su hermana es alguien que siente mucho odio hacia ella, y por tal razón, la considera su enemiga. "A pesar de que el corazón me dice una cosa y el cerebro otra. (...) Solo una enemiga puede hacerte las cosas que ella me ha hecho, alguien con un odio grande hacia mí, si lo veo fríamente sí es mi enemiga", indicó la también cantante.

PUEDES VER: Milena Zárate impacta al confesar que le ofrecieron US$140 mil para pasar la noche con un diputado japonés

Milena sorprende al confesar que Greyssi Ortega es su 'enemiga'

Al ser consultada por los motivos que le hicieron cambiar su respuesta, tras haber pasado en una primera instancia por el polígrafo (había confesado que no), señaló que no fue del todo honesta al contestar. De esa manera, ratificó su postura frente a sus sentimientos hacia su hermana. "Recapitulando un poco mi pasado, me doy cuenta de que efectivamente solo una persona con la magnitud de lo que ella ha hecho es alguien que de todas maneras no te quiere. (…) Alguien que siente mucho odio hacia ti, la convierte en un enemigo", confesó seriamente la artista.

Asimismo, al responder si sería la envidia por parte de Greyssi uno de los motivos de la enemistad entre ellas, Milena sostuvo que no, debido a que hasta ahora no comprende el resentimiento de su hermana. "Me encantaría saber qué le he hecho a ella, es su entraña porque no encuentro otra razón. (...) Por una envidia no haría las cosas que ha hecho conmigo", manifestó.

Por último, indicó que uno de los verdaderos motivos de su reciente enemistad se debería a que expuso a su esposo Ítalo Villaseca por haberla botado de su casa en Estados Unidos. Recodar que Zárate y Ortega habían limado asperezas hace aproximadamente tres años.

PUEDES VER: Milena Zárate conmueve al confesar su dura experiencia con su primera pareja: “Fue terrible”

