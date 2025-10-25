HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer y Ricardo Rondón tras cancelación del programa 'Ponte en la cola': "Tapa huecos"

Magaly criticó duramente a Michelle Soifer y Ricardo Rondón tras anunciar la fusión de su programa 'Ponte en la cola' con 'Arriba mi gente'. "Ellos son tapa huecos; no son figuras principales del circo."

Magaly Medina arremetió contra los conductores del programa 'Ponte en la cola', Michelle Soifer y Ricardo Rondón, esto luego del anuncio de la fusión que ahora tendrán con el programa de la mañana 'Arriba mi gente'. La 'Urraca' fiel a su estilo, enfatizó que ambos son "Tapa huecos".

"Michelle Soifer con Ricardo Rondón, que resultaron ser los dos tapa huecos más inútiles de la televisión, les regalaron un programa, no sé por qué, que no funcionó para nada, Plata tirada al agua", comentó en su programa 'Magaly TV La Firme'.

PUEDES VER: Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

Magaly Medina sobre el programa 'Ponte en la cola': "Fue un bodrio"

En su último programa, Michelle Soifer y Ricardo Rondón, anunciaron que harán una fusión con el programa matutina 'Arriba mi gente', que será transmitido desde el lunes 27 de octubre. Al respecto, Magaly Medina aprovechó en mandar su crítica.

"Los van a pasar a rellenar otro programa, el programa donde estaba la Maju, el programa 'Arriba mi gente', que también es algo que de repente usted nunca vio, nunca escuchó, pero existe. A ese programa los van a poner, pero ellos como no quieren decir que es un fracaso, que su programa fue un bodrio total", comentó Medina.

Asimismo, enfatizó que desde el primer día que supo de la llegada de ese nuevo programa y en la conducción a cargo de Soifer y Rondón no dudaría muchos.

"¿Hasta cuándo estarán? No sé, supongo que los mantendrán por una especie de dignidad de canal hasta diciembre, ¿no? Porque supongo que no querrán ahí demostrarle al público televidente que tomaron una muy mala decisión escogiendo a los dos peores conductores, aunque ha habido otros por el estilo, ¿no? Pero, eso se lo dijimos a ellos desde que el primer día que supimos que iban a tener un programa. Ellos son tapa huecos, no son figuras principales del circo", afirmó Magaly.

