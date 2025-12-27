HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Cynthia Martínez anuncia encuentro virtual en homenaje a Pedro Suárez Vértiz por los dos años de su partida: "Lo recordaremos tocando sus canciones"

Pedro Suárez-Vértiz será homenajeado por su esposa, hijos y amigos. Cynthia Martínez anunció que prepara un jamming virtual por los dos años de la partida del intérprete de 'Cuando pienses en volver'.

Homenaje virtual a Pedro Suárez Vértiz Foto: Composición LR

A dos años del fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz, su viuda, Cynthia Martínez, anunció a través de Instagram que organizará una reunión musical al estilo jamming, junto a sus hijos, familiares y amistades cercanos del interprete de éxitos como 'Degeneración actual', 'Un vino, una cerveza', 'Me estoy enamorando' y 'Los globos del cielo'.

El homenaje virtual esta programada para el sábado 27 de diciembre a las 9:00 p.m. y se transmitirá en vivo desde sus cuentas de TikTok (@cynthiamartinez006) e Instagram (@cynthiamartinezt). La trasmisión esta abierta al público que desee sumarse de manera virtual, indicó Martínez, quien días atrás compartió un emotivo mensaje por navidad dedicado al músico.

PUEDES VER: Cynthia Martínez sorprende al recordar con emotivo mensaje a Pedro Suárez Vértiz: 'Esposo mío'

Desde su cuenta personal de Instagram, la viuda de Pedro Suárez Vértiz, Cynthia Martínez, compartió un mensaje extenso y emotivo con sus más de 242.000 seguidores. "Estamos a dos días de cumplir dos años de la partida de mi Pedro y muchos de ustedes me preguntan qué haremos", se lee en las primeras líneas de su publicación. Posteriormente, reveló que optó por realizar un jamming virtual este sábado 27 de diciembre, para recordar al intérprete de 'Cuando pienses en volver'.

"Lo recordaremos tocando sus canciones favoritas. Pero es imposible para nosotros no compartirlo con todos ustedes, por eso se nos ha ocurrido trasmitirlo en vivo. Los invito a que se unan y nos acompañen a disfrutar las canciones favoritas de Pedro, tocadas por su hijos, familia y amigos muy cercanos", expresó. Cynthia. En la publicación,también se observa una fotografía de Pedro junto a uno de sus hijos, en un habiente íntimo y familiar.

PUEDES VER: Hijo de Pedro Suárez Vértiz sorprende con íntima confesión sobre el parecido con su padre: 'Somos muy eróticos'

El legado musical de Pedro Suárez Vértiz

Pedro Suárez Vértiz nació el 13 de febrero de 1969 en en Callao. Fue músico, cantautor, compositor, productor y escritor. Integró la banda peruana Arena Hash en los años 80, y en 1993 inició su carrera como solista con el álbum '(No existen) técnicas para olvidar'.

En el 2011 fue diagnosticado con parálisis bulbar, enfermedad que lo alejó de los escenarios debido a las dificultades para hablar y cantar que esta le provocó. Tras su fallecimiento, el 28 de diciembre de 2023, la revista Billboard lo calificó como 'el ícono del rock peruano', destacando su impacto en Perú y América Latina.

