Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Espectáculos

Verónica Linares denuncia que su esposo fue víctima de fraude con entradas al cine: "La gente aprovecha la oferta"

La periodista Verónica Linares no ocultó su indignación al revelar todos los detalles del fraude que sufrió su esposo. "Para 'El conjuro', ni siquiera para un megaartista", manifestó.

La conductora de 'América noticias', Verónica Linares, detalló que su esposo confrontó a dos jóvenes que fueron parte del fraude.
La periodista Verónica Linares reveló un insólito caso de fraude que afectó directamente a su esposo. Todo comenzó cuando él recibió un mensaje confirmando unas entradas para el cine, sin haber realizado ninguna compra. El hecho ocurrió el domingo 14 de septiembre y fue expuesto por Linares en un video publicado en su cuenta de TikTok al día siguiente. "La delincuencia está en todas partes y buscan cualquier momento, lugar, para hacer de las suyas", advirtió al inicio de su relato.

Lo que parecía una confusión terminó en una confrontación en plena sala de cine. "La gente aprovecha la oferta", expresó la conductora de América TV, al referirse no solo al responsable del fraude, sino también a quienes se benefician de él.

lr.pe

"La gente aprovecha la oferta": el fraude al esposo de Verónica Linares

Según relató Verónica Linares, su esposo recibió un mensaje que confirmaba la compra de entradas para 'El conjuro'. "Él dijo: ¿Qué? ¿En qué momento si yo no he comprado nada?", contó. Al revisar el número de asiento —asignado por ser usuario frecuente de la cadena— decidió ir personalmente a la sala para verificar quién las estaba usando. "Bueno, eran dos chibolos que habían aprovechado una reventa de entradas para 'El conjuro'; imagínate, no es un concierto ni nada grande", narró.

El fraude, según explicó, habría sido cometido por una persona que habría trabajado en la cadena de cine y aún tendría acceso a la base de datos de clientes. "Compra tickets con el nombre de ese cliente a precios baratos y los vende más barato de lo que cuesta un boleto típico. Esa diferencia de dinero es su ganancia", denunció. Al confrontar a los jóvenes en la sala, su esposo les dijo: "Ustedes no se llaman 'Pepito Pérez', ¿qué hacen acá?". La respuesta de ellos fue inmediata: "No, te devolvemos la plata". En ese contexto, la conductora agregó: "Indignante. Creo que está tan extendido, y que la gente aprovecha el descuento, la oferta… así nunca va a dejar de haber delincuencia".

lr.pe

Verónica Linares indignada tras fraude a su esposo: "Así nunca va a dejar de haber delincuencia"

Para Verónica Linares, el problema no termina en el acceso indebido a datos personales. Otro de los aspectos que más le indignó fue la actitud de quienes compran esas entradas fraudulentas. "Así nunca va a dejar de haber delincuencia, porque no solamente es el que aprovecha teniendo acceso a una información que no debería, sino también los chicos que no importa que estén comprando de manera fraudulenta", señaló.

La periodista también reflexionó sobre el absurdo del caso. "Unas entradas más baratas para el cine, para 'El conjuro'. Ni siquiera para un megaartista, no; para el cine", dijo, subrayando que incluso para una película común se recurre a métodos ilícitos.

