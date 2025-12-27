HOYSuscripcion LR Focus

Zein encara a Carlos Orozco por insinuar que estaría desesperado por generar ingresos en YouTube: "Plata ya tengo"

Anteriormente, Carlos Orozco insinuó que algunos creadores, incluido Zein, podrían usar bots para inflar métricas y comentó que ya habría demasiada oferta. Zein rechazó esta idea.

Nicola Porcella se asoció a Zein en nuevo proyecto de streaming.
Nicola Porcella se asoció a Zein en nuevo proyecto de streaming. | Foto: composición LR/ Kick/YouTube

El streamer peruano Andy Merino, conocido como Zein, está generando reacciones en las redes sociales tras responder al youtuber Carlos Orozco, quien insinuó que su llegada a YouTube se debería a la necesidad de generar dinero. Este intercambio se dio después de que Zein anunciara su nuevo canal de streaming, donde colaborará con Nicola Porcella y Pro TV, un proyecto que está generando expectativa y comparaciones.

Zein responde al youtuber Carlos Orozco y cuestiona su temor a la competencia

Durante la emisión del podcast 'Ouke', Carlos Orozco cuestionó la aparición de nuevos canales de streaming y sugirió que, debido a la considerable inversión que requiere, algunos podrían recurrir a bots para inflar sus métricas. También mencionó que creadores como Zein no han creado contenido a YouTube en años, insinuando que aquellos que regresan ahora buscarían una salida fácil para no quedarse atrás.

PUEDES VER: Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras críticas por nuevo canal: "Ahora que lo diga sin llorar"

lr.pe

Zein no tardó en responder y negó que su incursión en el streaming tenga un trasfondo económico. El creador de contenido dejó claro que no está en esto por el dinero, sino por el proyecto en sí. "No estoy metiéndome en este negocio por la plata, porque plata ya tengo", afirmó, distanciándose de cualquier narrativa que lo vincule a una necesidad financiera.

La tensión aumentó cuando Zein se dirigió directamente a Orozco y lo confrontó. "Yo creo que ese es tu terror, que la gente se meta en esto y no necesite esa plata como tú lo necesitas. Yo creo que ese es el problema porque si fuera yo tú, yo estaría (mal) porque mañana no puedo comer. Si pierdo una marca, dos marcas, tres marcas, ¿qué como yo?", ironizó.

PUEDES VER: Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio"

lr.pe

Su respuesta intensificó aún más las reacciones divididas en redes sociales, entre quienes defienden la experiencia del Zein y los que están de acuerdo con las opiniones de Carlos Orozco.

