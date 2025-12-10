HOYSuscripcion LR Focus

Economía

El BCR revela cuántos años necesita ahorrar un peruano promedio para tener su propio departamento en Lima

Según un informe del Banco Central de Reserva, adquirir una vivienda de 85 m² en Lima requiere destinar 12,4 años de ingresos anuales, una mejora frente a periodos anteriores.

El BCRP realizó una actualización en el último trimestre de 2025 para determinar cuánto tiempo tomaría a un trabajador formal comprar una casa propia.
El BCRP realizó una actualización en el último trimestre de 2025 para determinar cuánto tiempo tomaría a un trabajador formal comprar una casa propia.

Según un informe reciente del Banco Central de Reserva (BCR), una persona con empleo formal necesita destinar un equivalente a 12,4 años de su ingreso anual para comprar una vivienda de 85 m². El dato, actualizado al cierre del tercer trimestre de 2025, refleja una mejora frente a años previos, cuando el nivel de esfuerzo era mayor.

Informe del BCRP sobre el promedio anual de años necesarios para comprar una vivienda en Lima. Foto: Notas de Estudios del BCRP

Informe del BCRP sobre el promedio anual de años necesarios para comprar una vivienda en Lima. Foto: Notas de Estudios del BCRP

La accesibilidad de adquirir una vivienda en Lima

De acuerdo con la entidad autónoma encargada de preservar la estabilidad monetaria, así como de regular la moneda y el crédito en el país, la reducción del tiempo estimado para adquirir un departamento o una vivienda se debe, principalmente, al incremento del ingreso anual promedio, que aumentó un 1% respecto al trimestre anterior y un 5,1% en comparación con el mismo periodo del 2024.

Por ello, esta es la evolución histórica del precio y el tiempo que se necesita para adquirir una casa ha variado en los últimos diez años.

  • 2015: 16,6 años
  • 2020: 13,4 años
  • 2023: 13,0 años
  • 2025: 12,4 años

Las diferencias de los precios promedios en soles y dólares para adquirir una casa en Lima Metropolitana

El informe del BCRP, basado en datos de Urbania, indicó que el precio promedio de las ventas medianas de departamentos por metro cuadrado —expresado en soles constantes del 2009— cayó un 1,7% en comparación con el segundo trimestre del 2025 y un 4,2% frente al mismo periodo del 2024.

No obstante, en dólares corrientes, el precio promedio aumentó un 1,8% en el trimestre y un 3,3% en el año, principalmente en sectores de Lima con ingresos altos y medios, como Barranco, San Borja, San Isidro, Surco, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo. En estas zonas, los precios alcanzaron los US$1.979 por m² y los US$1.761 por m², respectivamente.

Según el informe, distritos como San Isidro, Barranco y Miraflores registran las mayores variaciones en el precio por metro cuadrado, mientras que San Miguel y La Molina presentan los menores cambios. Además, el precio promedio del alquiler aumentó levemente de US$114 a US$115 por m² al año. San Borja y San Miguel fueron los distritos que reportaron los mayores incrementos, según la Nota de Estudios N.° 88 del BCR.

El sueño de adquirir una casa propia

Con la última actualización del BCRP, el sueño de adquirir una vivienda propia se vuelve más alcanzable en comparación con años anteriores. Por lo cual, un trabajo formal necesita de 12,4 años de su ingreso anual para comprar un departamento estándar en la capital peruana.

Cabe recordar que este informe recalca que la persona interesada no debe tener o considerar en gastar en nada más que en la adquisición de la vivienda propia.

