Espectáculos

Futbolista Gianluca Lapadula enternece las redes con emotiva sorpresa que hizo llorar a sus hijas: "Un papá que ama su familia"

Lapadula, ‘Bambino de los Andes’, dejó ver su faceta más sensible al protagonizar un emotivo reencuentro con sus hijas en Italia, gesto que desató una ola de ternura y admiración en redes sociales.

Gianluca Lapadula juega en un club italiano. Foto: composición LR/Instagram/gianluca_lapadula_oficial
Gianluca Lapadula juega en un club italiano. Foto: composición LR/Instagram/gianluca_lapadula_oficial

El exseleccionado de la bicolor, Gianluca Lapadula, conmovió a miles de seguidores al mostrar un tierno momento familiar en sus redes sociales. El futbolista peruano-italiano compartió un video en su cuenta de Instagram donde sorprende a sus tres hijas en su hogar en Italia, provocando lágrimas de emoción en las pequeñas al verlo nuevamente después de un tiempo lejos.

La inesperada llegada de Lapadula, quien actualmente juega para el Spezia Calcio, club de la ciudad de La Spezia en la región de Liguria, enterneció las redes sociales. Los seguidores del futbolista destacaron su amor de padre y su esfuerzo por mantener la unión familiar pese a las exigencias de su carrera deportiva. “Ese es el hombre que quisiéramos todas y el padre que muchos quisieran”, “Hermosa sorpresa de un papá que ama su familia”, y “Enséñale a Farfán y compañía a ser un padre responsable”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Gianluca Lapadula sorprendió a sus hijas y enternece las redes sociales

El video, grabado en la vivienda del delantero en Italia, mostró el emotivo reencuentro entre el jugador y sus hijas, quienes no pudieron contener las lágrimas al verlo. Según se conoció, Gianluca Lapadula reside junto con su familia en Cerdeña, Cagliari, pero por motivos profesionales debe trasladarse constantemente a La Spezia, donde entrena con su actual equipo.

Los seguidores de Gianluca Lapdula destacaron la sencillez y sensibilidad del jugador, quien, a pesar de la distancia, mantiene una relación muy cercana con sus hijas y su esposa. “La fuerza de un hombre no se mide en su brazo, sino en su corazón”, escribió el popular 'Bambino de los Andes' en la publicación del video.

¿Quién es la esposa del futbolista Gianluca Lapadula y cuántos hijos tiene?

Lapadula está casado con Alessia Macrí, con quien mantiene una sólida relación desde el año 2010. El propio jugador contó en su libro “Lapadula: Mi historia, mis goles, mi sangre” que conoció a su esposa en un bar en Turín y que, tras varios años juntos, decidió pedirle matrimonio de una forma poco común: en pleno estadio, después de un partido, arrodillándose frente a ella ante la mirada del público.

Actualmente, la pareja vive en Italia junto a sus tres hijas y, aunque el deportista pasa largos periodos lejos por compromisos con su club, siempre encuentra la manera de demostrar su amor y presencia a través de gestos como este. Con esta reciente sorpresa, Gianluca Lapadula volvió a demostrar que, más allá del campo de juego, su mayor orgullo es ser un padre dedicado y un esposo comprometido con su familia.

