A través de un mensaje lleno de dolor y esperanza, la conductora guatemalteca Stefany González Córdova confirmó la muerte de su bebé. La presentadora, recordada por su participación en programas como 'Impacto Directo' y 'Viva la Mañana', compartió en redes sociales un emotivo texto donde se despidió de su pequeño hijo Johan Isaac, quien lamentablemente falleció minutos después de nacer.

“Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor y paz”, expresó la comunicadora en su publicación. Con esas palabras, la presentadora describió los 15 minutos que pudo compartir con su bebé, un tiempo que calificó como el más especial y significativo de su vida.

TE RECOMENDAMOS ¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

Mensaje que compartió Stefany González. Foto: captura Instagram

Presentadora Stefany González comparte conmovedor mensaje al anunciar la pérdida de su bebé

La conductora guatemalteca anunció la trágica noticia el pasado 24 de octubre, pocos días después de haber celebrado el baby shower de su hijo, el 15 de octubre, una fecha que compartió con alegría y esperanza junto a familiares y amigos. En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 60 mil seguidores, Stefany compartió un reel de fotografías desde el hospital acompañado de un mensaje que conmovió a sus admiradores.

“Hoy descansa en los brazos de Dios, rodeado de luz y paz. Desde el cielo sé que nos acompaña y siempre será parte de nuestra familia. Vuela alto, mi pequeño ángel. Te amaremos por siempre”, escribió la presentadora. Horas más tarde, publicó otro mensaje en el que agradeció a su hijo por haberla convertido en madre por primera vez. “Los 15 minutos que pude estar con él fueron los mejores minutos de toda mi vida y donde sentí el amor más puro que alguien puede experimentar”, agregó conmovida.

¿Quién es la conductora de televisión Stefany González?

Stefany González Córdova es una presentadora de televisión guatemalteca reconocida por su participación en programas como 'Impacto Directo' y 'Viva la Mañana', espacios en los que se destacó por su carisma y profesionalismo. A lo largo de su carrera, se ha ganado el cariño del público, consolidándose como una de las figuras jóvenes más queridas de la pantalla guatemalteca.

En redes sociales, González comparte momentos de su vida personal y profesional, siendo una figura cercana para su audiencia. Su cuenta de Instagram es seguida por miles de personas que, hasta hace pocos días, celebraban junto a ella la llegada de su primer hijo.