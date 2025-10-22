HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Deportes

Gianluca Lapadula reveló lo que hizo con su primer sueldo como futbolista: “Pagué las deudas de mis padres”

El delantero Gianluca Lapadula, durante una entrevista en el podcast 'Enfocados', subrayó que siempre priorizó el bienestar de sus padres.

Gianluca Lapadula descartó ofertas de la Liga 1.
Gianluca Lapadula descartó ofertas de la Liga 1. | Foto: composición LR/ Instagram

Gianluca Lapadula sorprendió al detallar lo que hizo con su sueldo como futbolista profesional. Durante una entrevista en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el actual delantero del Spezia Calcio comentó que siempre mantuvo sus deseos apoyar a sus padres y que el fútbol sería el camino para alcanzar el éxito. Su gesto demostró el fuerte lazo familiar que forjó desde sus inicios.

Gianluca Lapadula revela emotivo gesto con su sueldo como futbolista profesional

El atacante ítalo-peruano contó a Jefferson Farfán que desde los 14 años tenía una promesa pendiente con su madre. Gianluca Lapadula le aseguró que ayudaría a su familia en cuanto pudiera y que el fútbol era el camino indicado.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula lamenta cambio en la selección peruana que tuvo como consecuencia quedar fuera del Mundial 2026: "Perdimos nuestra esencia"

lr.pe

"Pagué las deudas de mis padres, en Pescara. Me acuerdo porque le hice una promesa a mi mamá cuando tenía 14 años, que yo tenía que llegar en el fútbol, sí o sí, no me interesaba como. Tenía que llegar como sea, lo que sea", resaltó.

Cabe resaltar, que en julio de 2015 Lapadula fue fichado por el Pescara en la Serie B con un contrato de cuatro años. Durante la temporada 2015 y 2016 anotó alrededor de 30 goles durante 43 apariciones y logró convertirse en el máximo goleador en la segunda división italiana.

Gianluca Lapadula recibió invitaciones para jugar en la Liga 1

El deportista Gianluca Lapadula reveló que recibió propuestas para jugar en la Liga 1. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal lo contactaron; sin embargo, el delantero dejó claro que, por ahora, su prioridad es continuar su carrera en Europa, específicamente con su actual equipo, el Spezia Calcio. “En este momento, estoy enfocado con mi equipo. Vamos a ver lo que pasa”, comentó al podcast ' Enfocados'.

