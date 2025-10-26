Bruno Pinasco se quiebra en el escenario al presentar película peruana y el público lo ovaciona: “Gracias por salvarnos”

Bruno Pinasco protagonizó un conmovedor momento durante la presentación de la película peruana ‘Chavín de Huántar: el rescate del siglo’ en un auditorio de Lima. El icónico conductor de ‘Cinescape’ no pudo evitar quebrarse al contar, sobre el escenario, la trascendencia que tuvo aquel episodio real ocurrido en 1997 para la historia del país.

“Fueron épocas tan duras, así que gracias a ustedes que nos libraron”, expresó el también crítico de cine con la voz entrecortada, mientras era ovacionado por los asistentes.

Bruno Pinasco no puede evitar quebrarse al hablar de la película ‘Chavín de Huántar’

Bruno Pinasco tuvo palabras de elogio para la película ‘Chavín de Huántar: el rescate del siglo’, basada en hechos reales sobre la operación militar que logró liberar a 71 rehenes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La presentación se realizó en un auditorio que contó con la asistencia de excomandos que participaron en el histórico operativo. “Hay gente que quiere que se olviden esas cosas, que no tengamos presente lo que nos costó salir adelante como nación. Y el cine tiene esa magia de hacernos recordar y decir: Esto pasó en el Perú”, señaló el conductor de televisión con la voz entrecortada.

“Fueron épocas tan duras, así que gracias a ustedes que nos libraron, nos salvaron y pudimos seguir adelante como nación. Esta película es para ustedes”, añadió muy emocionado Bruno Pinasco, mientras era ovacionado por los presentes.

La cinta peruana, protagonizada por Rodrigo Sánchez Patiño y Connie Chaparro, se estrenará este jueves 30 de octubre. El presentador de ‘Cinescape’ aprovechó la ocasión para invitar al público a apoyar el cine nacional y seguir contando historias reales que fortalezcan la identidad del país. “Esta película ha dado la vuelta al planeta y ahora el Perú tiene que verla. Refleja el valor y el sacrificio de quienes arriesgaron todo por la libertad”, concluyó.

¿Cuántos años tiene Bruno Pinasco?

Bruno Pinasco tiene actualmente 50 años y en diciembre cumplirá 51. Sin embargo, en una entrevista pasada se mostró incómodo de que lo asocien constantemente con los memes sobre ‘no envejecer’ y pidió a sus seguidores que ya no lo hagan.

“Estoy en una etapa de mi vida que no deseo seguir cargando esa mochila de la ilusión que no existe, a todos nos pasa el tiempo. Todos tenemos distintas condiciones físicas, la gente se sorprende de la cantidad de calendarios que tengo, pero creo que no es saludable seguir forzando una idea de esta ilusión de la supuesta no vejez. Les pido dejar atrás esos comentarios o memes que sé que lo hacen con mucho cariño, pero quiero entrar a una etapa de mi vida donde quiero ser un viejito cool”, declaró.