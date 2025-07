Bruno Pinasco comentó los detalles detrás de hacer pública su homosexualidad a través de una publicación en sus redes sociales. El reconocido y querido conductor del programa 'Cinespace' contó cómo se sintió minutos antes de subir una fotografía que indirectamente confirmaba lo que, para él, nunca tuvo que ocultar. "Fue algo espontáneo".

El presentador de TV sorprendió a través de una entrevista en el programa de Youtube, 'Asencia Cultural' con Javier Ponce, al revelar detalles luego que explotara toda una ola de críticas buenas y malas tras confirmar su orientación sexual en 2016.

Bruno Pinasco reveló detalles tras hacer pública su homosexualidad

En 2026, Bruno Pinasco, a través de una publicación en Instagram, generó una ola de comentarios que, en su mayoría, fue de empatía. El conductor de 'Cinescape' explicó que esto ocurrió en el contexto de celebrar su cumpleaños, cuando desde su casa y sin pensarlo, decidió postear su foto junto a su torta de arcoíris.

"Estábamos todos ahí, con música, diversión y todo. Entonces, yo en determinado momento, bajo a subir la torta y, en lo que estoy subiendo, me dije 'me voy a tomar una foto'. Me tomo la foto y te juro, no pasó ni siquiera por dos neuronas. Y fue como 'ah yo la pongo'". Además, contó que no fue necesario hacer un post o un texto porque estaba muy feliz en ese momento.

Bruno Pinasco hizo una publicación en 2016 a través de Instagram en la que admitió su homosexualidad públicamente. Foto: Bruno Pinasco

Bruno Pinasco sobre hacer público su homosexualidad: "Fue como un chispazo de alegría"

Pinasco recalcó que fue todo espontáneo. "Fue como un chispazo de alegría, de emoción y de ganas de celebrar", comentó muy emocionado. Además, comentó que se mostró respaldado por sus dos amigos, quienes anteriormente hicieron lo mismo de manera pública: Ricardo Morán y Bruno Ascenso. "Me dio un poco de confianza también porque sus carreras seguían sin problema, todo el mundo los seguía", expresó.

Por otro lado, su temor fue principalmente con su vida laboral. Explicó que en 2016, contaba con dos contratos con marcas que eran muy fuertes, por lo que, sí temía que tras anunciar públicamente su orientación sexual tuviera problemas laborales. "Mi miedo no era tanto el aspecto de hacer público, o no, sino pucha, no vaya a ser que comience a perder contratos de chamba".