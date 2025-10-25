Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"
Mayra Couto, reconocida por su papel de ‘Grace’ en ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió a su público al confesar que le gustaría regresar a la conocida serie, aunque aclaró que lo haría bajo cierta condición.
Mayra Couto, actriz que protagonizó el personaje de 'Grace' en 'Al fondo hay sitio' ha sorprendido al confesar que sí le gustaría regresar al programa. En el canal de streaming Mood Cast, Couto contó diversas anécdotas de su paso por la reconocida serie de televisión.
Al ser consultada por los conductores sobre si le gustaría regresar a 'Al fondo hay sitio', Couto confirmó. "Sí, pero no lo digan así, es que después parece que yo estuviera por todos lados diciendo 'quiero regresar'", comentó. Sin embargo, también enfatizó cierta condición por la que regresaría.
Durante una entretenida entrevista para el programa Mood Cast, la conocida actriz, Mayra Couto, se sinceró y confesó que le gustaría ingresar a Al fondo hay sitio, pero solo un corto tiempo haciendo una corta escena. "Sí, pero siempre he dicho que sería bonito hacer una, que otra escenita, una cosa así pequeña. Me gustaría mucho", enfatizó.
Por otro lado, Mayra Couto, comentó que regresa a las pantallas el jueves 30 en la película 'La habitación negra', donde interpretará a 'Susana', una vecina enigmática, y donde estarán actuando también: Pietro Sibile, Yiddá Eslava y otros más.
¿Qué edad tiene Mayra Couto?
Mayra Couto, reconocida actriz peruana, nació el 1 de julio de 1991, por lo que en el año 2025 tiene 34 años. Es ampliamente conocida por su papel de 'Grace Gonzales' en la exitosa serie Al fondo hay sitio, donde ganó gran popularidad gracias a su carisma y talento interpretativo.