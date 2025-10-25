Gustavo Bueno reaparece junto a David Almandoz, 'Pepe' de AFHS, en su recuperación y emocionan a fans

Alegraron a sus fanáticos. El entrañable actor Gustavo Bueno, recordado por interpretar a 'Don Gilberto' en la sintonizada serie Al Fondo Hay Sitio, reapareció recientemente en compañía de su amigo y excolega de reparto, David Almandoz, quien dio vida al singular 'Pepe Gonzales'. Los actores fueron vistos a través de una fotografía compartida en redes sociales, donde Bueno recibió la visita de Almandoz durante su estadía en un centro de rehabilitación, tras la delicada operación a la columna vertebral a mediados del año.

Rápidamente el grato encuentro se difundió por otras redes y llamó la atención de los miles de seguidores de la serie, quienes expresaron su alegría por medio de comentarios de apoyo y cariño. En la imagen, se aprecia a ambos actores sonriendo y compartiendo un agradable momento de amistad, mientras Gustavo viene recuperándose satisfactoriamente de su lesión.

Reencuentro entre Gustavo Bueno y David Almandoz.

Gustavo Bueno aparece junto a David Almandoz y conmueven a fans

Fanáticos a través de la red social TikTok no dudaron en dejar una serie de mensajes de aliento para el popular 'Don Gilberto', además de que resaltaron la larga relación de amistad de los artistas. Entre los cientos de comentarios figuraban: "Que se recupere, es un actorazo", "pronta mejoría don Gustavo", "que se recupere pronto lo queremos ver de regreso", "eso es amistad verdadera", "son amigos de años y estuvieron en Así es la Vida".

Sin embargo, uno de los mensajes que más destacó fue el de una señorita quien indicando ser la sobrina de Gustavo Bueno, se encargó de señalar que su tío recibió el alta hace un mes y se encuentra enfocado en su recuperación en un centro de rehabilitación. Despejando así, dudas sobre su estado de salud.

"Él no se encuentra en el hospital como se está informando. (...) Recibió el alta hace más de un mes, está muy bien de salud. Actualmente en un centro de rehabilitación enfocado en su recuperación", comentó la usuaria Marialola Arispe en el video de TikTok compartido por el creador de contenido 'josepastord'.