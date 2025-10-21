Youtuber peruano compara turrón de S/20 vs. uno de S/170: "Es aromático, pero no sabroso"
Creador de contenido Vicente Visla reveló las diferencias sorprendentes en sabor y presentación de ambos turrones. Clip tiene varias reacciones.
El youtuber Vicente Visla decidió comparar dos tipos de turrón que se ofertan en Lima: el más caro y el más barato. A través de un video en su canal de YouTube, el creador de contenido comentó su opinión sobre este típico dulce tradicional que se suele consumir en octubre y también compartió la reacción de transeúntes en Lima.
Youtuber peruano compara turrón económico vs. turrón barato
De acuerdo al video en YouTube, un joven peruano decidió comparar el sabor y la calidad de dos turrones, uno valorizado en S/170 y otro en S/20. El más cotizado fue reservado con anticipación en un restaurante de Miraflores con una presentación de un retablo ayacuchano en madera. En tanto, el más económico fue adquirido en un supermercado. Al probarlos quedó sorprendido con la abismal diferencia.
Resaltó que aunque el turrón más caro tenía un sabor diferente y no tan dulce, el otro postre económico le pareció más tradicional. "Es aromático, pero no sabroso. No es algo malo si es que quieres que no te empalague tanto. No lo volvería a pagar", comentó sobre el turrón de S/170.
Por otro lado, destacó el sabor del turrón más económico, que muchos podrían asumir que no es tan bueno por su bajo precio, pero terminó sorprendiéndolo gratamente. "Me ha gustado bastante. Terminó ganando una vez más, de lejos, el barato. La comida barata en Perú es mejor que la cara, casi siempre", comentó.
Presentación de turrón valorizado en S/170. Foto: Vicente Visla/ YouTube
Transeúntes comparten sus opiniones sobre turrón costoso y barato
Por otro lado, el youtuber ofreció ambos turrones a varios transeúntes, quienes los probaron sin saber cuál era el caro y cuál el barato, y compartieron sus opiniones de forma espontánea.
"Si quisiera probar algo distinto, definitivamente sería el turrón más caro, pero el barato tiene el sabor tradicional que me recuerda de toda mi infancia", "El barato es más dulce", fueron algunas reacciones. En conclusión, la mayoría prefirió el turrón económico, destacando su sabor tradicional por encima de propuestas más innovadoras. Aunque las opiniones pueden variar, quedó claro que el precio no siempre define la calidad.