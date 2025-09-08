Con mucha ilusión de convertirse nuevamente en padre, Christian Domínguez confesó su deseo de agrandar la familia junto a su a pareja, la conocida conductora de televisión Karla Tarazona.

Durante una conversación con el programa Ponte en la Cola, el líder y dueño de la Gran Orquesta Internacional contó que ambos ya dialogan sobre la llegada de un nuevo integrante y que la idea es tener una bebé.

¿Se viene la niña? Domínguez en planes de convertirse en padre con Karla Tarazona

El cantante de cumbia precisó que ya están evaluando el momento en que darán el paso y dejó en claro que no quieren esperar demasiado.

“No puede demorar mucho. O es este año o, a más tardar, el próximo, si es con un tema de ayuda. No natural, porque no queremos que sea otro varoncito. Nos animamos porque tiene que ser mujer, sí o sí”, afirmó.

Como se recuerda, la pareja comparte un niño de nueve años, además de tener cada uno hijos de relaciones anteriores que marcaron distintas etapas en sus vidas. Karla Tarazona es madre de dos varones fruto de su relación con Leonard León, mientras que Christian Domínguez tuvo a su primera hija con Melanie Martínez y más adelante otra bebé con la cantante Pamela Franco.

Ya piensan en nombres

Christian Domínguez también reveló ante las cámaras del programa de espectáculos que, de concretarse el embarazo, ya tienen en mente algunas opciones para el nombre de la futura bebé.

“No se va a llamar Karla, ni Cristina, ni María. Creo que uno de los nombres será Katherine”, adelantó el artista.

En contraste, Karla Tarazona había señalado en julio que no tenía planes inmediatos de volver a ser madre. La conductora explicó en ese momento que debía evaluar factores familiares y económicos antes de decidir. “Ya tengo 42 años; sí podría, pero me pongo a pensar mucho en lo que tengo que darles a mis hijos. (…) Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años”, declaró para Trome.