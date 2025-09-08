HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Christian Domínguez ya piensa tener una hija con Karla Tarazona y adelanta nombres: “Será este año o el próximo”

El cantante de cumbia contó que junto a la conductora evalúa agrandar la familia y ya piensa en nombres para su futura bebé.

La pareja atraviesa un buen momento y planea sumar un nuevo integrante a la familia. Foto: Composición LR
La pareja atraviesa un buen momento y planea sumar un nuevo integrante a la familia. Foto: Composición LR

Con mucha ilusión de convertirse nuevamente en padre, Christian Domínguez confesó su deseo de agrandar la familia junto a su a pareja, la conocida conductora de televisión Karla Tarazona.

Durante una conversación con el programa Ponte en la Cola, el líder y dueño de la Gran Orquesta Internacional contó que ambos ya dialogan sobre la llegada de un nuevo integrante y que la idea es tener una bebé.

PUEDES VER Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

lr.pe

¿Se viene la niña? Domínguez en planes de convertirse en padre con Karla Tarazona

El cantante de cumbia precisó que ya están evaluando el momento en que darán el paso y dejó en claro que no quieren esperar demasiado.

“No puede demorar mucho. O es este año o, a más tardar, el próximo, si es con un tema de ayuda. No natural, porque no queremos que sea otro varoncito. Nos animamos porque tiene que ser mujer, sí o sí”, afirmó.

PUEDES VER Christian Domínguez revela que Karla Tarazona atraviesa difícil situación tras problemas con Leonard León: "No quiere ni hablar"

lr.pe

Como se recuerda, la pareja comparte un niño de nueve años, además de tener cada uno hijos de relaciones anteriores que marcaron distintas etapas en sus vidas. Karla Tarazona es madre de dos varones fruto de su relación con Leonard León, mientras que Christian Domínguez tuvo a su primera hija con Melanie Martínez y más adelante otra bebé con la cantante Pamela Franco.

Ya piensan en nombres

Christian Domínguez también reveló ante las cámaras del programa de espectáculos que, de concretarse el embarazo, ya tienen en mente algunas opciones para el nombre de la futura bebé.

“No se va a llamar Karla, ni Cristina, ni María. Creo que uno de los nombres será Katherine”, adelantó el artista.

En contraste, Karla Tarazona había señalado en julio que no tenía planes inmediatos de volver a ser madre. La conductora explicó en ese momento que debía evaluar factores familiares y económicos antes de decidir. “Ya tengo 42 años; sí podría, pero me pongo a pensar mucho en lo que tengo que darles a mis hijos. (…) Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años”, declaró para Trome.

Notas relacionadas
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS
Christian Domínguez lanza contundente mensaje sobre conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León: "Un tema de respeto a mi señora"

Christian Domínguez lanza contundente mensaje sobre conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León: "Un tema de respeto a mi señora"

LEER MÁS
Curwen quiere reemplazar a Cristian Domínguez para el remake de 'Mi amor el wachiman' y Pelao' Good lo ilusiona: "Lo iban a contactar"

Curwen quiere reemplazar a Cristian Domínguez para el remake de 'Mi amor el wachiman' y Pelao' Good lo ilusiona: "Lo iban a contactar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que abortó a su hija

Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que abortó a su hija

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

LEER MÁS
Sol Carreño conmueve al revelar la promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha tras su fallecimiento: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño conmueve al revelar la promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha tras su fallecimiento: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Melissa Paredes salió del Perú junto a su hija con 'Gato' Cuba tras episodio médico y brillan en evento internacional

Melissa Paredes salió del Perú junto a su hija con 'Gato' Cuba tras episodio médico y brillan en evento internacional

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota