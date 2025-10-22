HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Streamers

Curwen confiesa que lloró como nunca al pedirle matrimonio a Carla Campos-Salazar: "No podía controlarme"

Youtuber Curwen relató que perdió hasta tres vuelos y tuvo problemas con su pasaporte, que casi arruinan su sorpresa romántica.

Emotiva pedida de mano en República Dominicana generó varias reacciones en redes sociales.
Emotiva pedida de mano en República Dominicana generó varias reacciones en redes sociales. | Foto: composición LR/ Todo Good

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, contó detalles de su pedida de mano a su novia Carla Campos-Salazar. El youtuber estuvo ausente algunos días en el podcast 'Habla Good' por su viaje a Punta Cana, República Dominicana y a su retorno explicó todo el trajín que tuvo que atravesar para llegar a ese momento romántico e importante de su vida.

Youtuber Curwen revela detalles de su pedida de mano en Punta Cana

Durante la reciente emisión en 'Habla Good', Víctor Caballero contó que tenía programado desde hace mucho pedirle la mano a su novia Carla Campos-Salazar. Iba a aprovechar un viaje a Punta Cana, donde la diseñadora gráfica iba a asistir al matrimonio de una amiga. Sin embargo, la coyuntura política (vacancia de Dina Boluarte) cambió sus planes debido a que tenía que estar presente en los podcast que conduce.

PUEDES VER: Carlita muestra el insólito anillo que le regaló Curwen para pedirle la mano en Punta Cana: "Es un Snoppy"

lr.pe

De esta forma, acordó con su novia que le daría el alcance en Punta Cana, pero se confió en que no le pedirían pasaporte y solo su DNI. "Mi error fue no verificar. Y al día siguiente fui al aeropuerto y personal me dijo 'Tienes que darme tu pasaporte vigente'. Perdí el vuelo", contó a sus compañeros.

De esta forma, llamó a su novia Carla Campos-Salazar y le explicó que no podía viajar. Pero el youtuber trató de solucionar el tema de sus documentos y lo logró. Compró un tercer pasaje de avión y en el trayecto le redactó un mensaje románico para la pedida de mano.

PUEDES VER: Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

lr.pe

No obstante, lo que planeó no fue igual a lo que esperaba. "Estaba nervioso, se me secaba la garganta. Empiezo a leer el texto, me voy a la m*. He llorado lo que no he llorado en 20 años. Lo peor es que está grabado", detalló el youtuber.

Notas relacionadas
Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

LEER MÁS
¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

LEER MÁS
Carlita muestra el insólito anillo que le regaló Curwen para pedirle la mano en Punta Cana: "Es un Snoppy"

Carlita muestra el insólito anillo que le regaló Curwen para pedirle la mano en Punta Cana: "Es un Snoppy"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

LEER MÁS
Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

LEER MÁS
Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

LEER MÁS
¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Streamers

Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025