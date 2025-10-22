Curwen confiesa que lloró como nunca al pedirle matrimonio a Carla Campos-Salazar: "No podía controlarme"

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, contó detalles de su pedida de mano a su novia Carla Campos-Salazar. El youtuber estuvo ausente algunos días en el podcast 'Habla Good' por su viaje a Punta Cana, República Dominicana y a su retorno explicó todo el trajín que tuvo que atravesar para llegar a ese momento romántico e importante de su vida.

Youtuber Curwen revela detalles de su pedida de mano en Punta Cana

Durante la reciente emisión en 'Habla Good', Víctor Caballero contó que tenía programado desde hace mucho pedirle la mano a su novia Carla Campos-Salazar. Iba a aprovechar un viaje a Punta Cana, donde la diseñadora gráfica iba a asistir al matrimonio de una amiga. Sin embargo, la coyuntura política (vacancia de Dina Boluarte) cambió sus planes debido a que tenía que estar presente en los podcast que conduce.

De esta forma, acordó con su novia que le daría el alcance en Punta Cana, pero se confió en que no le pedirían pasaporte y solo su DNI. "Mi error fue no verificar. Y al día siguiente fui al aeropuerto y personal me dijo 'Tienes que darme tu pasaporte vigente'. Perdí el vuelo", contó a sus compañeros.

De esta forma, llamó a su novia Carla Campos-Salazar y le explicó que no podía viajar. Pero el youtuber trató de solucionar el tema de sus documentos y lo logró. Compró un tercer pasaje de avión y en el trayecto le redactó un mensaje románico para la pedida de mano.

No obstante, lo que planeó no fue igual a lo que esperaba. "Estaba nervioso, se me secaba la garganta. Empiezo a leer el texto, me voy a la m*. He llorado lo que no he llorado en 20 años. Lo peor es que está grabado", detalló el youtuber.