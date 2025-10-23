HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Streamer Zully cuenta el triste motivo por el que no pudo asistir a la universidad: "Me tocó trabajar"

Zully, cantante y creadora de contenido, confesó que atravesó difíciles momentos que le impidieron seguir una carrera universitaria. Sin embargo, no descarta retomarla en un futuro.

Zully actualmente tiene 4 millones de seguidores en TikTok
Zully actualmente tiene 4 millones de seguidores en TikTok | Foto: TikTok @zullyy_cs

La influencer peruana Zully se sincera con sus seguidores y afirma que pudo continuar con sus estudios universitarios debido a la falta de recursos económicos. Añade que solía trabajar en lugares en los que no recibía un sueldo alto, pero que luego de crecer exponencialmente en plataformas digitales durante los últimos meses, ha logrado generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

PUEDES VER: Zully revela cuál sería su próximo proyecto si Kick deja de pagarle a streamers: “Me iré a vender papas en la calle”

lr.pe

Zully afirma que sus limitaciones económicas no le permitieron iniciar una vida universitaria

“Ustedes saben que la universidad es muy cara. Todo es muy caro” comentó Zully en una reciente transmisión vía Kick. Antes de alcanzar la fama en redes sociales, la streamer contó que se enfrentó a limitaciones económicas que le impidieron continuar sus estudios. No obstante, lejos de rendirse, la joven encontró en las plataformas digitales la oportunidad de ganar reconocimiento, apoyo y solvento económico para ella y su familia, y con esto, realizar actividades que le permitieron crecer como persona.

PUEDES VER: Francisca Aronsson impacta al lanzar polémica crítica contra tiktokers y streamers peruanos: “No les importa tanto la gente”

lr.pe

Zully se abre respecto a su pasado: “No facturaba”

Según Zully, en uno de sus trabajos previos al mundo del entretenimiento digital, “no facturaba casi nada”, es decir, no recibía un monto que le permitiese estudiar. “Mi sueldo al día era 30 soles, a veces me hacía 50 lucas, nada más. No me alcanzaba para la universidad. Simplemente me tocó trabajar y ganarme la vida así”, aclaró.

La tiktoker admitió sentirse bendecida y agradecida por contar constantemente con el apoyo de sus seguidores, ya que la motivaban a continuar realizando sus proyectos personales.

Notas relacionadas
Tiktoker Zully admite falta con Marina Mora tras confirmar que tiene intenciones de ser Miss Perú: "Quiero pedirle disculpas"

Tiktoker Zully admite falta con Marina Mora tras confirmar que tiene intenciones de ser Miss Perú: "Quiero pedirle disculpas"

LEER MÁS
Franco Vidal choca intencionalmente a motocarga en movimiento durante transmisión en vivo y desata indignación en redes: "Eso no es gracioso"

Franco Vidal choca intencionalmente a motocarga en movimiento durante transmisión en vivo y desata indignación en redes: "Eso no es gracioso"

LEER MÁS
Sideral arremete contra Franco Vidal por criticar a streamers que participaron de la marcha del 15 de octubre: "No voy a hacer nada con él"

Sideral arremete contra Franco Vidal por criticar a streamers que participaron de la marcha del 15 de octubre: "No voy a hacer nada con él"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

LEER MÁS
Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

LEER MÁS
Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

LEER MÁS
¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Streamers

Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025