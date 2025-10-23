La influencer peruana Zully se sincera con sus seguidores y afirma que pudo continuar con sus estudios universitarios debido a la falta de recursos económicos. Añade que solía trabajar en lugares en los que no recibía un sueldo alto, pero que luego de crecer exponencialmente en plataformas digitales durante los últimos meses, ha logrado generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

Zully afirma que sus limitaciones económicas no le permitieron iniciar una vida universitaria

“Ustedes saben que la universidad es muy cara. Todo es muy caro” comentó Zully en una reciente transmisión vía Kick. Antes de alcanzar la fama en redes sociales, la streamer contó que se enfrentó a limitaciones económicas que le impidieron continuar sus estudios. No obstante, lejos de rendirse, la joven encontró en las plataformas digitales la oportunidad de ganar reconocimiento, apoyo y solvento económico para ella y su familia, y con esto, realizar actividades que le permitieron crecer como persona.

Zully se abre respecto a su pasado: “No facturaba”

Según Zully, en uno de sus trabajos previos al mundo del entretenimiento digital, “no facturaba casi nada”, es decir, no recibía un monto que le permitiese estudiar. “Mi sueldo al día era 30 soles, a veces me hacía 50 lucas, nada más. No me alcanzaba para la universidad. Simplemente me tocó trabajar y ganarme la vida así”, aclaró.

La tiktoker admitió sentirse bendecida y agradecida por contar constantemente con el apoyo de sus seguidores, ya que la motivaban a continuar realizando sus proyectos personales.