Cristian Castro sorprende al jugar partido de fútbol con fanáticas peruanas antes de su concierto en Lima

El cantante mexicano Cristian Castro vivió una tarde distinta y llena de emoción al compartir un partido de fútbol con sus seguidoras peruanas en las canchas de Magdalena del Mar. El intérprete 'Azul' y 'Lloran las rosas' vistió la camiseta bicolor y agradeció por el afecto recibido previo a su esperado concierto en Costa 21.

“Estoy agradecido con las chicas que me pidieron un reto de igual a igual entre el club oficial y las no oficiales, son las rebeldes de Cristian. Gracias a los dos bandos”, expresó el artista ante las cámaras de RPP.

En una jornada poco común para una estrella internacional, Cristian Castro decidió reunirse con sus fanáticas peruanas para disputar una 'pichanguita' en las canchas de Marbella, en Magdalena del Mar. El evento reunió a las seguidoras del club oficial y a un grupo autodenominado 'Las rebeldes de Cristian', quienes no ocultaron su emoción al compartir de cerca con su ídolo.

Durante la actividad, el cantante mexicano lució sonriente y accesible, saludando a los vecinos y asistentes que lo reconocieron al llegar al recinto deportivo. “Por suerte me tocó estar aquí un poquito antes. Les agradezco mucho que me estén dando esta hospitalidad tan linda y conocer un poco más del Perú, tanta comida, tan rica que ahora hace falta bajar”, comentó entre risas el hijo de Verónica Castro.

Cristian Castro prepara una sorpresa para su concierto en Costa 21

Además de compartir un momento deportivo con sus fans, Cristian Castro adelantó que su presentación en Costa 21, programada para este viernes 24 de octubre, traerá una gran sorpresa para sus seguidores. El también compositor y actor reveló que se encuentra trabajando en nuevas canciones que planea estrenar durante su show en Lima.

“Ya quiero sacar los nuevos temas para que los conozcan. Perú siempre ha significado mucho para mí. Así que ojalá pueda venir muchas más veces”, afirmó el artista mexicano, dejando a sus fanáticos a la expectativa de lo que será una noche llena de romanticismo, nostalgia y música en vivo.