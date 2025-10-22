HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

El futbolista Jesús Barco sorprendió a más de uno con un curioso mensaje en redes sociales. Esto se da luego de que Melissa Klug anunciara el final de su relación de 5 largos años.

Melissa Klug y Jesús Barco terminaron tras 5 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Melissa Klug y Jesús Barco terminaron tras 5 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

Tras varios días de especulaciones sobre su vínculo sentimental, Jesús Barco reapareció en redes luego de que Melissa Klug confirmara públicamente que su relación había llegado a su fin. La empresaria chalaca reveló la noticia durante una entrevista con el programa 'Magaly TV, la firme', emitido el martes 21 de octubre, donde explicó que la decisión se dio tras una etapa difícil marcada por problemas de comunicación y, aparentemente, una tercera persona.

Pocas horas después de la transmisión, el deportista publicó en sus redes sociales una frase que generó una ola de comentarios entre sus seguidores. “Reset, restart y refocus”, escribió el jugador, acompañado de un fondo neutro en sus historias de Instagram. El breve mensaje fue interpretado por muchos como una señal de reflexión y el inicio de una nueva etapa personal tras la separación.

Jesús Barco y su mensaje en redes. Foto: Instagram

Jesús Barco y su mensaje en redes. Foto: Instagram

El futbolista, quien mantiene una presencia activa en redes sociales, decidió no emitir declaraciones directas sobre la ruptura con Melissa Klug, pero su enigmática publicación bastó para captar la atención del público. La frase, que en español significa “reiníciate, vuelve a empezar y vuelve a enfocarte”, fue vista por cientos de usuarios como una muestra de su determinación por dejar atrás la etapa sentimental que compartió con la empresaria.

La publicación de Jesús Barco rápidamente se viralizó. Aunque el futbolista no añadió más detalles, su actitud en redes parece reflejar un proceso de reinvención tanto en el ámbito emocional como profesional.

Durante su conversación con el reportero de 'Magaly TV, la firme', Melissa Klug fue directa al confirmar la ruptura con el jugador del Sport Boys. “Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas”, señaló la empresaria, conocida como 'La Blanca de Chucuito'.

La declaración fue emitida el martes 21 de octubre y marcó el cierre de una relación que estaba camino al altar, ya que hace unos años, Jesús Barco le pidió matrimonio a Melissa Klug. Además, agregó que, por el momento, prefiere enfocarse en su bienestar y el de su familia. “Ahorita estoy mentalizándome en recuperarme; yo sabré qué decisión tomar”, sostuvo, dejando en claro que su prioridad es su estabilidad emocional.

