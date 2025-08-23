La colaboración entre Ana Lucía Urbina y Dilbert Aguilar en 'No te preocupes por mí' se vuelve viral, acumulando cerca de 5 millones de vistas en YouTube. Fotos: Facebook/Corazón Serrano | Fotos: Facebook/Corazón Serrano

Cuando Ana Lucía Urbina y Dilbert Aguilar supieron que iban a cantar juntos ‘No te preocupes por mí’ en Trujillo, ninguno de los dos se imaginó que la colaboración se iba a volver viral rápidamente en redes sociales. Fue tanta la emoción, pero también la desesperación de los fans, que Corazón Serrano tuvo que dejar todo para entrar a la sala de estudio y grabar el tema de manera profesional. Primero lo lanzaron en Spotify y se volvió un ‘boom’. Luego, dieron a conocer el videoclip y la respuesta del público también fue igual de buena.

En una reciente entrevista con La República, la cantante Ana Lucía Urbina no pudo ocultar su emoción por el éxito del video de ‘No te preocupes por mí’, que tiene casi 5 millones de vistas en Youtube y que ha permanecido como líder de las listas de reproducciones por varios días. Asimismo, la piurana expresó sus deseos de llegar a México y de seguir aportando su talento en Corazón Serrano. Pese a su agradecimiento y respeto por el grupo, indicó que su gran sueño es lanzarse como solista.

Ana Lucía Urbina celebra su feat. con Dilbert Aguilar

—¿Cómo estás viviendo el éxito de ‘No te preocupes por mí’?

—Fue algo inesperado. Estoy muy contenta por el recibimiento y por esa reacción del público que ni yo misma pensé.

—¿Qué piensa Dilbert de todo el furor del tema?

—Él dijo en un concierto que no lo pensaba, que no lo soñó. Ha habido muchas personas y colegas musicales que nos han felicitado, nos han dicho que ha sido una linda interpretación. Yo siento que me he acoplado lindo con él, hemos tenido una conexión linda con esa canción. Me dijo que estaba contento y también agradecido por esa oportunidad.

—¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que ibas a cantar esa canción con Dilbert Aguilar en Trujillo?

—Yo contentísima porque a Dilbert lo conozco hace muchos años. Fue una linda sorpresa poder cantar con él porque es un amigo y también por su trayectoria musical muy admirable.

—¿Por qué crees que pegó tanto la colaboración?

—Siento que viví tanto esa canción que creo que el público de redes lo sintió también ahí conmigo. Entonces, Corazón Serrano me dijo que había tenido un buen recibimiento esa colaboración con Dilbert y que estaban pidiendo que grabemos un video oficial. Y yo dije: ‘Wow, qué chévere que haya funcionado y que haya llegado a los corazones de las personas’.

—¿Cómo crees que quedó el videoclip?

—Personalmente, me encantó y estoy contenta por esa alegría del público. Ha sido muy lindo, agradezco a los fans de Dilbert, a los fans de Corazón Serrano y a todo el público que ha hecho que esto funcione, que tenga un éxito lindo. Fue una experiencia linda cantar con Dilbert, yo estoy contenta, mi familia también. Lo que más me llega al corazón es que no lo esperé, porque ha rebotado por todos lados. Es algo increíble.

—¿Sientes que es un premio a todo el esfuerzo que pones en el escenario?

—Hay que ser profesionales. Puedes pasar por todo, pero primero son tus sueños, tus proyectos. Siempre hay que tener visión de seguir hacia adelante y que nada te pueda afectar. Puede que nos pase una u otra cosa, pero hay que mentalizarnos de que no hay mal que dure 100 años y tampoco cuerpo que lo resista. Con respecto a la energía, siempre he pensado que si yo me dedico a lo artístico, tiene que ser así. El público merece respeto y creo que merece el 100% de cada artista. Trato de ser muy alegre para ellos.

—¿Qué opinas del uso de la inteligencia artificial en el videoclip?

—No me parezco, para nada. Faltó que pongan ahí unos chicos guapos que nos quieran abrazar (risas). Lo bueno de Corazón Serrano es que siempre prueba nuevas experiencias, cosas que están de moda, lo utilizamos para poder dar un contenido nuevo y diferente, como la colaboración que vamos a tener con Sergio George. Vamos a estar en Miami representando al Perú y a la cumbia peruana.

El éxito de la canción impulsó a Corazón Serrano a grabar profesionalmente el tema tras el destacado lanzamiento en Spotify. Fotos: Facebook/Corazón Serrano

—‘No te preocupes por mí’ la grabaron primero Bryan Arámbulo y Frank Castillo, ¿por qué crees que pegó más tu versión?

—De Bryan lo escuché primero y me pareció muy lindo, él es mi amigo. Cada uno tiene su estilo y el recibimiento que he tenido con el público ha sido bien bonito, pero todas las versiones son lindas. Incluso, están haciendo más versiones.

—¿Eso no te incomoda?

—Para nada. Yo pienso que la música se comparte. La música es para disfrutarla, para cantarla.



Ana Lucía Urbina sigue firme en Corazón Serrano



—¿Y qué opinas de la gente que te quiere ver como solista?

—Mi sueño siempre ha sido ser solista, pero yo sentía de que debía aprender mucho, también está el contrato, el cariño de la gente, pero todo tiene un tiempo en donde tú ya te sientes preparada y también a la vez agradecida por la oportunidad que me brindan Corazón Serrano. Pero, yo no alejo esa posibilidad, yo esa posibilidad, la deseo, la sueño, la decreto y bueno con fe se va a lograr algún día. Ojalá no sea muy lejano, pero sí, sueño con hacerlo de verdad.

—Te vimos un poco llorosa y emocionada en el videoclip. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?

—Pienso que hay que dar todo en el video. Es una canción muy intensa, una canción muy triste. Esa canción me encanta, la letra me gusta mucho. Todos hemos pasado por temas sentimentales, pero lo que quería era que las personas se identifiquen con la letra. Fue intenso, la verdad, creo que todo el video fue intenso, fue un día muy lindo cuando lo grabé. Había todos los sentimientos encontrados. Yo lo viví, lo canté y así quede quedó. A la primera.

—¿No fue una indirecta para tu expareja?

—No, yo siempre he sido muy sentimental, me gusta mucho demostrar lo que siento. Cuando tú haces algo de corazón y sincero, funciona. Cuando las personas dijeron, ‘wow, estás llorando’, yo dije: ‘claro, hay que vivir la canción antes de todo’.

—¿Qué de diferente está haciendo Corazón Serrano en redes para tener más público?

—Ser más profesional en la entrega visual, todo entra por los ojos. O sea, todo tiene que ser más grande, más profesional, más preparado. Tanto los músicos, las chicas y las coreografías. Hay que mostrar un espectáculo que no todo el mundo puede hacer y eso se ve en Corazón, ha crecido muchísimo. Yo estoy 10 años en la agrupación y ahora estoy disfrutando todos los años y entrega que he tenido con la empresa. Estoy muy feliz y agradecida también.

—¿Sabías que hay mucha gente que las reclama por México?

—Me muero por ir a México. Lo primero que voy a hacer es ir al Palacio de Bellas Artes, porque me traes recuerdo a mi papá, quien me inculcó la música de Juan Gabriel. Hay una buena expectativa, allá también, nos han contado que están escuchando mucho la música de Corazón Serrano. Será un sueño hecho realidad.

—¿Hay chance real de que vayan a México?

—Por supuesto, hay muchas propuestas, es lo que nos han comentado Edwin y Leodan, nuestros jefes. Hay buena expectativa. Yo creo que se está preparando algo muy bonito. Se está organizando cautelosamente para que se dé.

—¿Qué les dirías a tus fans que no dejan de apoyarte?

—Muchísimas gracias por todo ese cariño, pienso que todo el esfuerzo vale la pena, tantos años de dedicación valen la pena y que nada es imposible, que luchen por sus sueños, yo estoy luchando por los míos, que nada te distraiga y que todo sea para aprender.

