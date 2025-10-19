HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Natalia Salas expone su reacción tras descubrir que tiene cáncer nuevamente: “Voy a luchar siempre”

La exactriz de ‘AFHS’, Natalia Salas, recibió la dura noticia de que el cáncer regresó a su cuerpo y reveló cómo reaccionó al descubrirlo.  

Natalia Salas acaba de cumplir los 38 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Natalia Salas acaba de cumplir los 38 años. Foto: Composición LR/Instagram.

Natalia Salas se ha vuelto tendencia en las últimas horas tras confesar que el cáncer volvió a su organismo. Según su testimonio, compartido en su cuenta de Instagram, luego de realizarse sus chequeos rutinarios, hábito que adoptó con mayor disciplina tras el cáncer de mama, recibió una mala noticia que la sorprendió. “Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, confesó

La exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ admitió que al enterarse de su diagnóstico sintió miedo al inicio, pero asegura que mantiene la fe y la esperanza de superar esta etapa, apoyada de su familia, amigos y Dios. “Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo”, compartió la presentadora de televisión de 38 años.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

lr.pe

Natalia Salas detalla que tendrá que dejar proyectos y revela cómo afrontará el cáncer

Tras confirmar que el cáncer volvió a su cuerpo, luego de haber recibido su última quimioterapia en abril de 2023 y haber sobrevivido, Natalia Salas aseguró que deberá abandonar algunos proyectos que tenía en marcha “He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es “peligroso”. No puedo bailar ni hacer piruetas, por ahora”, escribió la actriz.

Además, explicó en qué consiste uno de sus tratamientos para enfrentar esta etapa. “La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse: 3 pastillas diarias y 2 ampollas cada 2 semanas se unen a mi protocolo anterior”, detalló la pareja de Sergio Coloma.

PUEDES VER: Natalia Salas conmueve al confesar que no podrá aumentar su familia tras luchar contra el cáncer: "No puedo tener más hijos"

lr.pe

Novio de Natalia Salas le muestra su apoyo a su pareja

Tras hacer público, Natalia Salas, de que está nuevamente con cáncer, los amigos de la actriz le expresaron todo su apoyo. Una de ellas, y quien estuvo en una situación similar, Anahí de Cárdenas, no fue ajena a pronunciarse. “Te amo, poderosa. Estás siempre bien, decretando”, escribió.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Por su parte, el novio de Natalia, el también actor Sergio Coloma, le puso: “Eres increíble, tu fuerza, entereza, determinación, son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”. La publicación de Natalia Salas se hizo viral rápidamente, llegando a recibir más de 40,000 me gusta y miles de comentarios dándole fuerzas a la querida actriz.

Notas relacionadas
Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

LEER MÁS
Natalia Salas revela mensaje que envió a su familia cuando le diagnosticaron cáncer: "No lloren por mí"

Natalia Salas revela mensaje que envió a su familia cuando le diagnosticaron cáncer: "No lloren por mí"

LEER MÁS
Natalia Salas revela la fecha exacta de su boda tras confesar que no puede tener más hijos: "Te amo más que nunca"

Natalia Salas revela la fecha exacta de su boda tras confesar que no puede tener más hijos: "Te amo más que nunca"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

LEER MÁS
Muere el popular salsero peruano Johan Mora y su bailarina tras presunto atentado en el Callao

Muere el popular salsero peruano Johan Mora y su bailarina tras presunto atentado en el Callao

LEER MÁS
Melissa Klug anuncia el fin de su relación con futbolista Jesús Barco, pero borra el comunicado minutos después

Melissa Klug anuncia el fin de su relación con futbolista Jesús Barco, pero borra el comunicado minutos después

LEER MÁS
Aldo Miyashiro expone por qué Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar en el canal"

Aldo Miyashiro expone por qué Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar en el canal"

LEER MÁS
Beto Ortiz sorprende al anunciar el final de 'El valor de la verdad' en medio de cambios internos en Panamericana

Beto Ortiz sorprende al anunciar el final de 'El valor de la verdad' en medio de cambios internos en Panamericana

LEER MÁS
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, quien se va del Perú para vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Melania Urbina llora al despedirse de su hija, quien se va del Perú para vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rodrigo Paz García es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

Pierre Manigault asume la presidencia de la SIP con un llamado a la solidaridad hemisférica en defensa de la libertad de prensa

¿Quién ganó las Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO? Resultados oficiales de la segunda vuelta, según el TSE

Espectáculos

Muere el popular salsero peruano Johan Mora y su bailarina tras presunto atentado en el Callao

Melania Urbina llora al despedirse de su hija, quien se va del Perú para vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Francisca Aronsson impacta al lanzar polémica crítica contra tiktokers y streamers peruanos: “No les importa tanto la gente”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Muñante prioriza denunciar a autoridades que alentaron la marcha pese a la muerte de Eduardo Ruiz a manos de la policía

Poder Judicial libera a Nilton, Aracely y Wilfredo, jóvenes que habían sido detenidos en marcha del 15 de octubre

Un joven en coma tras represión policial y una niña afectada por bomba lacrimógena durante la marcha del 15 de octubre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025