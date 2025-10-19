Natalia Salas se ha vuelto tendencia en las últimas horas tras confesar que el cáncer volvió a su organismo. Según su testimonio, compartido en su cuenta de Instagram, luego de realizarse sus chequeos rutinarios, hábito que adoptó con mayor disciplina tras el cáncer de mama, recibió una mala noticia que la sorprendió. “Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, confesó

La exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ admitió que al enterarse de su diagnóstico sintió miedo al inicio, pero asegura que mantiene la fe y la esperanza de superar esta etapa, apoyada de su familia, amigos y Dios. “Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo”, compartió la presentadora de televisión de 38 años.

Natalia Salas detalla que tendrá que dejar proyectos y revela cómo afrontará el cáncer

Tras confirmar que el cáncer volvió a su cuerpo, luego de haber recibido su última quimioterapia en abril de 2023 y haber sobrevivido, Natalia Salas aseguró que deberá abandonar algunos proyectos que tenía en marcha “He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es “peligroso”. No puedo bailar ni hacer piruetas, por ahora”, escribió la actriz.

Además, explicó en qué consiste uno de sus tratamientos para enfrentar esta etapa. “La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse: 3 pastillas diarias y 2 ampollas cada 2 semanas se unen a mi protocolo anterior”, detalló la pareja de Sergio Coloma.

Novio de Natalia Salas le muestra su apoyo a su pareja

Tras hacer público, Natalia Salas, de que está nuevamente con cáncer, los amigos de la actriz le expresaron todo su apoyo. Una de ellas, y quien estuvo en una situación similar, Anahí de Cárdenas, no fue ajena a pronunciarse. “Te amo, poderosa. Estás siempre bien, decretando”, escribió.

Por su parte, el novio de Natalia, el también actor Sergio Coloma, le puso: “Eres increíble, tu fuerza, entereza, determinación, son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”. La publicación de Natalia Salas se hizo viral rápidamente, llegando a recibir más de 40,000 me gusta y miles de comentarios dándole fuerzas a la querida actriz.