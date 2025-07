La reconocida actriz y conductora peruana Natalia Salas compartió una emotiva confesión sobre las secuelas físicas que ha dejado su tratamiento contra el cáncer. En una entrevista para un medio local, reveló que, debido a la quimioterapia, ha sido inducida a la menopausia, lo que ha cerrado de forma definitiva la posibilidad de volver a ser madre.

Natalia Salas, quien venció al cáncer tras varios meses de intensos tratamientos, aseguró que esta consecuencia inesperada ha sido uno de los golpes más duros que ha tenido que enfrentar después de la enfermedad. La intérprete manifestó que había mantenido la ilusión de agrandar su familia y darle un hermano a su pequeño Leandro, de apenas cuatro años.

Natalia Salas revela que no puede tener más hijos

Durante una entrevista difundida recientemente, Natalia Salas, futura esposa de Sergio Coloma, explicó con total honestidad que no podrá concebir nuevamente, debido a que su cuerpo ha sido inducido médicamente a un estado de menopausia. “No puedo tener más hijos porque estoy inducida a la menopausia. Puede ser por cinco años o diez años. Aún no se sabe. Podría dejar de estarlo a los 43 años o más… ya sería muy tarde para mí”, declaró la actriz, actualmente de 37 años.

Esta decisión médica, derivada del tratamiento oncológico que inició en 2022 tras su diagnóstico de cáncer de mama, ha sido uno de los momentos más difíciles de asimilar para la artista. Salas comentó que los médicos le advirtieron que la quimioterapia podría afectar su fertilidad, pero no esperaba que las consecuencias fueran tan drásticas y definitivas.

Una maternidad truncada y un duelo silencioso

Natalia Salas, recordada por su participación en 'Al fondo hay sitio' con su papel de Andrea, se sinceró al compartir que su mayor deseo era brindarle compañía a su hijo Leandro con un nuevo integrante en la familia. “Quedó descartado el sueño de un hijito más cuando me dieron la noticia de la inducción a la menopausia… Tengo más que suficiente con mi Leandro”, expresó con emoción.

Aunque el proceso ha sido duro, la actriz demuestra una fortaleza admirable. Actualmente, se encuentra de viaje junto a su pareja,Sergio Coloma, y afirma que, a pesar de los efectos secundarios del tratamiento, ha aprendido a valorar la vida desde otra perspectiva. “Aquí estoy. Más viva y feliz que nunca. Va a sonar loco, pero le agradezco al cáncer todo lo que me enseñó. Aprovecho más todo y dejo ir más rápido lo que no me hace bien”, concluyó.