Natalia Salas compartió recientemente más detalles de cómo su lucha contra el cáncer de mama transformó la forma en que maneja su vida familiar y sus relaciones. En una entrevista reciente, la actriz y presentadora se animó a compartir el mensaje que envió para tranquilizar a sus parientes cercanos poco después de recibir el diagnóstico.

Salas, quien superó el cáncer en 2023, también explicó como la enfermedad afectó a su pequeño hijo y le enseñó a ser más cortante con aquellas relaciones de caracter tóxico, incluso si estas provienen de sus propios familiares.

Así fue el mensaje de Natalia Salas tras ser diagnosticada con cáncer

Natalia Salas compartió las palabras que le dirigió a su familia en un mensaje al poco tiempo de que se le detectase cáncer: "Hola, chicos, ¿cómo están? Miren, me han mandado esto el doctor y les pido por favor que no lloren por mí, porque voy a estar bien, y mil besos. Se cuidan", narró en declaraciones al programa "Habla Serio" de Latina.

La recordada "Andrea" en "Al fondo hay sitio" también relató haberle pedido a su pareja, Sergio Coloma, que "no necesitaba" que nadie llore. "Ponte en el lugar de la persona que recibe la noticia, que te llame tu familiar llorando y tu lo tienes que consolar porque tienes el problema, es como raro. Es sufrir por tí y por los que están a tu alrededor", manifestó.

Natalia recibió el diagnóstico de cáncer cuando su hijo tenía 1 año y 8 meses, y dijo sentir temor por no verlo crecer, aunque trató de ocultar su dolor tanto como fuese posible: "Lo más importante para mí era estar de buen humor (...) La palabra 'mamá está enferma' nunca se dijo. Mi hijo tenía dos años y le chocó verme sin pelo".

Natalia Salas: "Había gente que yo creía que me quería"

La artista también explicó los cambios que el cáncer trajo a su manejo de las relaciones personales. "Había gente que yo creía que me quería, pero no lo hacía tanto como yo pensaba; y había gente que yo no sabía que me quería tanto", afirmó.

"Yo soy bien de blanco o negro. El otro día me salió un TikTok de 'Natalia, no puedes sacar a la gente de tu vida como 'Jugador 27, eliminado'. Yo estoy dispuesta a dejar relaciones que me resulten tóxicas, aún cuando lleven mi sangre. Incluso en la familia, no a niveles extremos, pero si me ha pasado", agregó.