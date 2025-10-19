HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

"El cáncer que me diagnosticaron hace 3 años se posó en una de mis vértebras", fue la emotiva confesión que hizo Natalia Salas, al confesar que, una vez más, tendrá que luchas contra el cáncer.

Natalia Salas enfrenta nuevamente el cáncer. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
La actriz Natalia Salas dejó en shock a sus seguidores al revelar que atraviesa un nuevo y delicado momento: el cáncer volvió a ella. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, este domingo 19 de octubre, la recordada Andrea de 'Al fondo hay sitio' compartió un mensaje cargado de emociones y sinceridad. “El mes pasado (septiembre) fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, escribió, generando inmediata preocupación.

Como se recuerda, en septiembre de 2022, la actriz peruana anunció públicamente que padecía de cáncer de mama, iniciando un proceso de tratamiento que compartió con transparencia y optimismo en redes sociales. Tras meses de lucha, el 5 de abril de 2023, Natalia celebró haber culminado su última sesión de quimioterapia tocando la simbólica “campana del superviviente”, un gesto que representó su victoria frente a la enfermedad.

Natalia Salas revela la fecha exacta de su boda tras confesar que no puede tener más hijos: 'Te amo más que nunca'

lr.pe

Natalia Salas revela conmovida que enfrenta nuevamente el cáncer

Con total honestidad y valentía, Natalia Salas compartió más detalles sobre el proceso médico que atraviesa tras confirmar que el cáncer volvió a aparecer en su organismo. En su publicación de Instagram, la actriz explicó que el diagnóstico fue rápido y contundente, lo que la llevó a iniciar un nuevo tratamiento en tiempo récord.

“En el lapso de 3 semanas tenía ya biopsia, resultados, radiocirugías (radioterapia más específica), nuevo tratamiento antihormonal y programación de una intervención quirúrgica: ooforectomía salpingectomía bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas”, detalló Salas, evidenciando la intensidad y complejidad del proceso que enfrenta.

Asimismo, la actual actriz de la novela 'Eres mi bien' reveló que, debido a las recomendaciones médicas, ha tenido que pausar varios proyectos profesionales para priorizar su salud. “He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es ‘peligroso’. La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño”, escribió. Pese a los efectos secundarios y al agotamiento que le genera el tratamiento —que incluye “3 pastillas diarias y 2 ampollas cada 2 semanas”—, Natalia asegura que está enfocada en permitir que su cuerpo se adapte y en mantener una actitud positiva frente a este nuevo desafío.

Natalia Salas publica video inédito de su cambio físico tras superar su lucha contra el cáncer: 'Volviendo a ser yo'

lr.pe

El temor de Natalia Salas por el cáncer

En su mensaje, Natalia Salas también confesó el miedo que sintió al recibir la noticia de la metástasis, especialmente por la zona afectada. “Me asusté al inicio, porque el busto me lo puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, expresó la actriz, dejando ver la mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que la caracterizó durante su lucha contra el cáncer de mama.

A pesar del temor inicial, Natalia se mostró agradecida por haber detectado la lesión a tiempo y por contar con un entorno que la apoya incondicionalmente. “Gracias a Dios es una única lesión (...), lo encontré antes que me duela o algo. (...) tengo seguro. (...) tengo la familia y amigas que tengo”, escribió con esperanza.

