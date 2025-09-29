HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Beto Ortiz se quiebra al ver abrazo entre ‘Cri Cri’ y su madre en pleno programa de EVDLV: "¿Eres consciente de la suerte qué tienes?"

Durante el programa 'El valor de la verdad' de 'Cri Cri', él reveló el papel fundamental de su madre en su liberación. El conmovedor momento tocó el corazón de Beto Ortiz y lo hizo reflexionar.

Beto Ortíz se quebró en El valor de la verdad de 'Cri Cri'.
Beto Ortíz se quebró en El valor de la verdad de 'Cri Cri'.

El valor de la verdad de 'Cri Cri' ha sorprendido a muchos televidentes debido a sus confesiones. Precisamente, durante el desarrollo del programa 'El valor de la verdad', Beto Ortíz, no pudo contener las lágrimas al observar como Christian Guadalupe y su madre, se dieron un abrazo luego de responder la pregunta 16: ¿Seguirías preso si no fuese por el apoyo de tu madre?

El primo de Jefferson Farfán, se sinceró y dijo que fue ella quien estuvo detrás de su liberación. "Hizo de todo, así mal como la ven, mi madre se movió por todos lados demostrando mi inocencia", comentó 'Cri Cri' en medio de las lágrimas y quien pidió acercarse a abrazar a su mamá doña Cecilia.

PUEDES VER: ‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dio una puñalada en el corazón”

lr.pe

Beto Ortiz se quiebra durante en EVLDL de 'Cri Cri'

El fuerte abrazo entre Christian Guadalupe ('Cri Cri') y su mamá emocionó al conductor de El valor de la verdad, Beto Ortiz. Precisamente, Ortiz hizo una reflexión en medio del cariño que 'Cri Cri' demostró ante su mamá. "¿Tú eres consciente de la suerte que tienes? La suerte que tienes de haber podido hacer esto", comentó acongojado el conductor.

El valor de la verdad de 'Cri Cri': ¿cuánto de premio se llevó por sus confesiones?

Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, se sentó en el temido sillón rojo para contar su versión de los hechos tras la denuncia de abuso sexual en su contra. Al respecto, el participante se llevó S/25.000 luego de responder 20 preguntas. Entre las que más resaltan está la pregunta 19 y 20: ¿Alguna vez has violado a alguien?, ¿Eres un violador?, ambos respondió que no, y según el polígrafo del programa, su respuesta es verdad.

