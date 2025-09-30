El escándalo alrededor de Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, sigue en el ojo mediático. Ahora fue su abogado, Eduardo Medina, quien apareció en el set de Amor y Fuego para contar lo que, según la familia, habría detonado los intentos de perjudicar al primo de Jefferson Farfán.

De acuerdo con la versión presentada en el programa de Gigi Mitre y Rodrigo Gonzáles, el conflicto no solo giraría en torno a la grave denuncia que lo llevó a prisión, sino a los celos y la posición que ‘Cri Cri’ llegó a ocupar en la vida del exfutbolista.

TE RECOMENDAMOS REIKI: El arte de SANAR con ENERGÍA | AstroMood

Abogado de ‘Cri Cri’ revela lo que habría detrás del intento de perjudicarlo

En vivo, el abogado del primo de Farfán soltó detalles que este caso apuntarían a tensiones familiares más allá del caso judicial. “Yo bajo los argumentos de la propia familia, hago eco de ello, la única sospecha que tienen es el posicionamiento de una persona sobre otra”, explicó Medina, dejando entrever que todo se habría originado por disputas de confianza y poder.

Según comentó, ‘Cri Cri’ era considerado mano derecha del “10 de la calle”, ya que tenía acceso a sus cuentas, empresas y gestionaba varios temas producto a la confianza que su primo tenía con él.

“El manejo de cuentas, la administración de empresas. El único que tenía después de Jefferson el poder de administrar y mantener al tanto todo, era él (‘Cri Cri’)”, añadió.

'Cri Cri', primo de Farfán, participó en 'El valor de la verdad'

La noche del domingo 28 de septiembre, el programa El valor de la verdad regresó a la pantalla con un invitado que desató polémica desde el primer minuto: Christian Martínez Guadalupe. El primo de la ‘Foquita’ se sentó en el sillón rojo para hablar de la acusación que enfrenta por violación y, además, lanzar fuertes revelaciones sobre su relación con Jefferson.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Allí, ‘Cri Cri’ defendió su inocencia y denunció irregularidades en el proceso. Pero lo más sonado fue su acusación contra Farfán: aseguró que el exseleccionado lo quiso hundir al decir públicamente que le habían contado que consumía drogas, algo que él rechazó con firmeza.