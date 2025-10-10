HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Beto Ortiz anuncia el estreno de un nuevo programa que reemplazará a ‘El valor de la verdad’ en su horario

El polémico conductor Beto Ortiz sorprendió al revelar que este domingo 12 de octubre estrenará su nuevo político, a raíz de la crisis que atraviesa el Perú.

Beto Ortiz es un periodista peruano de 57 años. Foto: Panamericana.
Beto Ortiz es un periodista peruano de 57 años. Foto: Panamericana.

Beto Ortiz confirmó que este domingo 12 de octubre estrenará su nuevo programa político en Panamericana TV, el cual ocupará el horario de ‘El valor de la verdad’ a las 10 de la noche. El polémico periodista aseguró que, ante la crisis que azota al Perú, marcada por designación de José Jerí como presidente y la ola de sicariato, como el reciente ataque a Agua Marina, no piensa mantenerse al margen.

“Es imposible hacerse el loco cuando estamos viviendo una situación tan dramática como la que nos toca. Lo que ha pasado anoche (vacancia de Boluarte) en el Perú, por más que algunos crean que es para celebrar, es gravísimo, porque se pelotea a nuestro país de una manera lamentable y vergonzosa”, señaló Ortiz a Infobae.

Beto Ortiz se quiebra al ver abrazo entre 'Cri Cri' y su madre en pleno programa de EVDLV: "¿Eres consciente de la suerte qué tienes?"

¿Qué ocurrirá con 'El valor de la verdad’?

Beto Ortiz explicó que ‘El valor de la verdad’ continuará al aire, aunque aparentemente, cambiaría de horario, ya que, según señaló el conductor de televisión tiene varios programas grabados hasta fin de año. “He dejado todo listo, incluso grabé con Tilsa (Lozano); todo eso se emitirá”, aclaró Ortiz a Infobae, sin precisar cuando saldrá la edición con la exbailarina Nadeska Widausky, la cual ya se viene promocionando y estaba prevista para este domingo 12

Por otro lado, mencionó que está enfocado en que su nuevo programa político ofrezca contenido de calidad, capaz de competir con los dominicales de América TV, ATV o Latina. “Yo estoy en esta industria hace 35 años, y si todavía sobrevivo es porque me preocupa que los programas que hago sean interesantes, sean entretenidos, sean polémicos, sean distintos”, sostuvo.

