Espectáculos

'El valor de la verdad' en vivo hoy edición especial: canal, hora y dónde ver el programa de Beto Ortiz

Beto Ortiz deja en vilo los escándalos del espectáculo y vuelve con 'El valor de la verdad' de los políticos, una versión enfocada en la crisis institucional y el debate nacional.

Este domingo regresa 'El valor de la verdad' con un nuevo formato político.
Este domingo regresa 'El valor de la verdad' con un nuevo formato político. | Foto: captura Instagram

La coyuntura política en Perú ha empujado a Beto Ortiz a reconfigurar su presencia en televisión. Tras la vacancia presidencial y la juramentación de José Jerí como nuevo mandatario, el periodista regresa con una versión renovada de su emblemático programa 'El valor de la verdad'. Este domingo, la silla roja vuelve a encenderse, pero esta vez para analizar los secretos de los políticos en lugar de los de las celebridades.

El espacio, titulado 'El valor de la verdad' de los políticos, se emitirá en el horario tradicional de los domingos por la noche. Ortiz ha señalado que no puede mantenerse al margen de la crisis institucional que atraviesa el país, y que este nuevo formato será su forma de enfrentarla desde la televisión.

¿A qué hora se estrena 'El valor de la verdad de los políticos' en vivo y dónde ver?

La edición política de 'El valor de la verdad' se estrena este domingo 12 de octubre a las 10.00 p. m. por Panamericana Televisión, en señal abierta y por el canal de YouTube del espacio. El programa mantiene la incógnita acerca de si seguirá con el formato original que incluye un invitado frente al polígrafo, 21 preguntas y una verdad que puede cambiarlo todo. En palabras de Ortiz: "Es imposible hacerse el loco cuando estamos viviendo una situación tan dramática como la que nos toca".

Aunque no se ha revelado si habrá un primer político que se sentará sentarse en el sillón rojo, se espera que el estreno tenga un fuerte impacto mediático. El periodista ha prometido que esta nueva etapa será igual de intensa que la versión con famosos, pero con un enfoque más crítico y orientado a la coyuntura nacional.

¿Qué pasará con 'El valor de la verdad' de los famosos?: lo que se sabe hasta ahora

La versión tradicional de 'El valor de la verdad', con figuras del espectáculo, aún no tiene fecha oficial de regreso. Sin embargo, Ortiz ya ha grabado varias entregas, incluyendo una con Tilsa Lozano, lo que confirma que el formato sigue vigente y en producción. Se espera que estas ediciones se emitan en las próximas semanas, una vez que el espacio político haya sido consolidado.

Por ahora, el foco está puesto en la política. Ortiz ha dejado claro que su prioridad es responder a la crisis desde su "trinchera" televisiva. La edición con famosos volverá, pero en un segundo momento, cuando el contexto lo permita. Mientras tanto, los seguidores del programa tienen una cita este domingo con una nueva versión que promete incomodar, revelar y confrontar.

