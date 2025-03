Descubre la canción que Paul Flores creó para Armonía 10 y arrasó con millones de reproducciones en YouTube

Paul Flores García, conocido como ‘El Ruso’, fue un cantante peruano conocido por ser uno de los principales vocalistas de la exitosa agrupación Armonía 10, una de las bandas más representativas de la cumbia en el Perú. A lo largo de su carrera, se destacó por su talento vocal y su carisma en el escenario, lo que le permitió conectar profundamente con su audiencia y ganarse el cariño de miles de seguidores.



Su trágica muerte, ocurrida el domingo 16 de marzo de 2025, impactó de manera significativa a la comunidad musical y a sus fanáticos, debido a la gran huella que dejó en el género de la cumbia y en la música popular peruana. A su partida se le sumó la tristeza de ver partir a un artista joven, producto de la inseguridad ciudadana que perjudica a miles de peruanos.

Paul Flores y su faceta como compositor

Paul Flores fue más que un cantante de cumbia. Tenía talento para tocar diversos instrumentos musicales como el bajo y la guitarra. Asimismo, ‘El Ruso’ de Armonía 10 tenía capacidad para componer canciones, faceta que muy pocos conocían.



Una de las grandes composiciones de Paul Flores fue ‘Linda María’, que fue incluida en el ‘Mix Linda María’, junto a los temas ‘Desdichas’ y ‘Ven para amarte’. El video, publicado en marzo de 2019, tiene más de 25 millones de reproducciones en Youtube.

Recién, tras la muerte de 'El Ruso', muchos se enteraron de que el piurano compuso ‘Linda María’, por lo que el público no dudó en comentar debajo del video. “De tanto escuchar por Paul Flores, ya me gustó esta canción”, “Mientras escucho esta canción, siento una enorme nostalgia”, “Composición del Ruso” y “Esa canción me gustaba y lo bailaba con mi mamá porque se llama María; y ahora te fuiste Rusito, no me acordaba de que lo cantabas tú este mix, te recordaremos siempre y pediremos justicia”; fueron algunas de las reacciones.

Las otras pasiones de Paul Flores

En su última visita a La República, el cantante que perdió la vida a los 40 años contó que más que ser cantante, soñaba con convertirse en bajista o guitarrista. Sin embargo, debido a la condición humilde de su familia, no le podían comprar instrumentos musicales. Recién, cuando mejoró si situación debido a su carrera musical, pudo comprarse, a pesar de que no tenía tanto tiempo para tocar. “Ahora tengo muchas guitarras”, dijo.

Asimismo, Flores García comentó que los instrumentos musicales le han servido a la hora de componer. Reveló que Armonía 10 ya le había grabado más canciones y esperaba que salgan a la luz. Finalmente, contó que le gustaba componer por las noches, cuando estaba en su casa, tranquilo, fuera de los escenarios. “He tenido temporadas que me han salido muchas canciones, pero también he tenido temporadas de sequías, que no te salen nada”, añadió el recordado ‘Ruso’.