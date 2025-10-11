HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Boda a la vista? Milett Figueroa luce deslumbrante anillo que Marcelo Tinelli le regaló: "Es un detalle lleno de amor"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli deslumbran en Lima, donde la modelo mostró un anillo que generó rumores de compromiso a pocos días del 'anuncio oficial' del fin de su relación.

Marcelo Tillenía había confesado en su podcast el fin de su relación con Milett Figueroa.
Marcelo Tillenía había confesado en su podcast el fin de su relación con Milett Figueroa. | Foto: Amor y Fuego/Composición LR

Durante su reciente visita a Lima, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli volvieron a captar la atención del público y los medios. La modelo peruana y el presentador argentino participaron en diversas actividades profesionales, pero lo que más generó comentarios fue el brillante anillo que Figueroa lució durante una conferencia de prensa.

El gesto fue interpretado por muchos como una señal de compromiso; sin embargo, la actriz aclaró el verdadero significado del obsequio. Su presencia junto a Tinelli en Perú, además de reafirmar su vínculo sentimental, formó parte de la grabación de una nueva temporada de su reality y del lanzamiento de un producto personal de la modelo. Este encuentro surge luego de que Tinelli confirmara el final de su relación en el estreno de su nuevo podcast.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli sorprende con su fría respuesta sobre casarse con Milett Figueroa, quien estaba a su lado: “Los planes van a venir solos”

El anillo que Milett Figueroa mostró en Lima y el significado detrás del regalo de Marcelo Tinelli

Durante el encuentro con la prensa, Milett Figueroa no pasó desapercibida al mostrar un elegante anillo en su mano izquierda. Consultada por un reportero del programa Amor y Fuego, la modelo confirmó que la joya fue un detalle de Marcelo Tinelli, su actual pareja. Con una sonrisa, explicó que el obsequio tenía un valor sentimental importante, describiéndolo como “un detalle con mucho amor, con mucho cariño”.

Ante la insistencia de los medios sobre si se trataba de un anillo de compromiso, Figueroa fue clara en negar esa posibilidad. La actriz señaló que, por el momento, prefiere centrarse en el presente y no adelantar planes de matrimonio. Además, se refirió con naturalidad a su relación con Cande Tinelli, hija del conductor, afirmando que mantienen una convivencia cordial y cercana durante su estadía en Buenos Aires y en esta visita al Perú.

PUEDES VER: Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: "No pongas palabras en mi boca"

Marcelo Tinelli aclara rumores y confirma que su relación con la modelo sigue firme

Marcelo Tinelli, por su parte, también se pronunció recientemente sobre las versiones de una supuesta separación. En una entrevista con el medio Teleshow, el conductor argentino admitió que se apresuró al mencionar una ruptura durante su programa Estamos de Paso. Dijo que la declaración se dio en un momento de confusión y que, en realidad, nunca dejaron de estar juntos.

El presentador explicó que la pareja atravesó una breve etapa de diferencias, pero que el vínculo continúa estable. Tinelli incluso reconoció haberle pedido disculpas a Milett por la situación mediática generada. Con estas declaraciones, ambos pusieron fin a las especulaciones que surgieron semanas atrás en torno a su relación, reafirmando que siguen compartiendo proyectos y momentos personales.

