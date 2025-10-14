La llegada de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa al Cusco para continuar con la grabación de su reality familiar ha causado gran expectativa tanto en Argentina como en Perú. Pero en medio del entusiasmo, volvieron los rumores sobre una supuesta mala relación entre la hija del conductor 'gaucho', Candelaria Tinelli, y la modelo peruana, lo que generó una ola de especulaciones.

En un reciente encuentro con el programa ‘Amor y fuego’, Candelaria despejó cualquier duda sobre su vínculo con la pareja de su padre. Desde Lima y luego en Cusco, los integrantes del clan Tinelli se mostraron unidos, mientras la propia Milett Figueroa aseguró que estaban “disfrutando” y “felices” junto a las hijas del conductor argentino.

Hija de Tinelli aclara su relación con Milett Figueroa

Durante su llegada a un restaurante en la capital peruana, Candelaria Tinelli fue abordada por reporteros del programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Sin titubeos, la diseñadora y cantante respondió a los comentarios que circulaban desde Buenos Aires: "Todo bien, más que bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada", dijo frente a las cámaras.

Acompañada de su hermana Micaela Tinelli, ambas manifestaron sentirse felices en Perú y destacaron el cariño del público. “Muy hermoso. La gente, todo, muy hermoso”, expresó Candelaria, desmintiendo cualquier tensión con la modelo nacional. Además, enfatizó que no presta atención a rumores sin fundamento, “A la gente le gusta hablar siempre e inventan cosas. Yo qué sé, gente que está aburrida”, sentenció tajantemente.

Milett y Tinelli inician grabaciones en Cusco con toda la familia

El viaje de Milett Figueroa y Tinelli a la Ciudad Imperial marca el inicio de una nueva etapa para el reality familiar ‘Los Tinelli’, que ya había tenido su primera parte grabada en Argentina. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez estuvieron acompañados no solo por el equipo de producción, sino también por Doña Martha, madre de la modelo, y por las hijas del conductor argentino.

Desde el aeropuerto hasta sus salidas nocturnas, las cámaras captaron a la pareja disfrutando del viaje y mostrándose en todo momento unidos y accesibles. Marcelo Tinelli declaró sentirse “muy feliz” y con muchas expectativas por conocer Machu Picchu. “Primero nos vamos a aclimatar”, agregó, mientras Milett intervenía con una sonrisa: “Disfrutando, felices y con las chicas”.