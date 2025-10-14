HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     
Espectáculos

Hija de Marcelo Tinelli expone cómo se lleva realmente con Milett Figueroa tras rumores de tensión entre ambas: "Nunca hubo nada"

Candelaria Tinelli rompió su silencio y sorprendió con sus declaraciones sobre Milett Figueroa durante su visita al Cusco. La hija de Marcelo Tinelli habló ante cámaras y dejó en claro cuál es el vínculo entre ambas.

Candelaria Tinelli puso fin a los rumores de una mala relación con Milett Figueroa. Foto: Composición LR/Captura/Willax
Candelaria Tinelli puso fin a los rumores de una mala relación con Milett Figueroa. Foto: Composición LR/Captura/Willax

La llegada de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa al Cusco para continuar con la grabación de su reality familiar ha causado gran expectativa tanto en Argentina como en Perú. Pero en medio del entusiasmo, volvieron los rumores sobre una supuesta mala relación entre la hija del conductor 'gaucho', Candelaria Tinelli, y la modelo peruana, lo que generó una ola de especulaciones.

En un reciente encuentro con el programa ‘Amor y fuego’, Candelaria despejó cualquier duda sobre su vínculo con la pareja de su padre. Desde Lima y luego en Cusco, los integrantes del clan Tinelli se mostraron unidos, mientras la propia Milett Figueroa aseguró que estaban “disfrutando” y “felices” junto a las hijas del conductor argentino.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁ KEIKO FUJIMORI DESTINADA A SER PRESIDENTA? SU CARTA ASTRAL TIENE LA RESPUESTA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Marcelo Tinelli le jura amor eterno a Milett Figueroa en romántico mensaje, pero lo edita: 'Feliz de estar en tu país'

lr.pe

Hija de Tinelli aclara su relación con Milett Figueroa

Durante su llegada a un restaurante en la capital peruana, Candelaria Tinelli fue abordada por reporteros del programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Sin titubeos, la diseñadora y cantante respondió a los comentarios que circulaban desde Buenos Aires: "Todo bien, más que bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada", dijo frente a las cámaras.

Acompañada de su hermana Micaela Tinelli, ambas manifestaron sentirse felices en Perú y destacaron el cariño del público. “Muy hermoso. La gente, todo, muy hermoso”, expresó Candelaria, desmintiendo cualquier tensión con la modelo nacional. Además, enfatizó que no presta atención a rumores sin fundamento, “A la gente le gusta hablar siempre e inventan cosas. Yo qué sé, gente que está aburrida”, sentenció tajantemente.

PUEDES VER: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, pero siguen juntos solo por contrato, según prensa argentina: 'Él está harto'

lr.pe

Milett y Tinelli inician grabaciones en Cusco con toda la familia

El viaje de Milett Figueroa y Tinelli a la Ciudad Imperial marca el inicio de una nueva etapa para el reality familiar ‘Los Tinelli’, que ya había tenido su primera parte grabada en Argentina. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez estuvieron acompañados no solo por el equipo de producción, sino también por Doña Martha, madre de la modelo, y por las hijas del conductor argentino.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Desde el aeropuerto hasta sus salidas nocturnas, las cámaras captaron a la pareja disfrutando del viaje y mostrándose en todo momento unidos y accesibles. Marcelo Tinelli declaró sentirse “muy feliz” y con muchas expectativas por conocer Machu Picchu. “Primero nos vamos a aclimatar”, agregó, mientras Milett intervenía con una sonrisa: “Disfrutando, felices y con las chicas”.

Notas relacionadas
Marcelo Tinelli le jura amor eterno a Milett Figueroa en romántico mensaje, pero lo edita: "Feliz de estar en tu país"

Marcelo Tinelli le jura amor eterno a Milett Figueroa en romántico mensaje, pero lo edita: "Feliz de estar en tu país"

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen enamorados en Cusco, y argentino no descarta boda más adelante

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen enamorados en Cusco, y argentino no descarta boda más adelante

LEER MÁS
Magaly Medina le dice “no” a propuesta de Marcelo Tinelli: “Tú invita a Gisela nomás, yo paso”

Magaly Medina le dice “no” a propuesta de Marcelo Tinelli: “Tú invita a Gisela nomás, yo paso”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

LEER MÁS
Waldir Felipa revela que Daniela Darcourt se quedará con perrito que adoptaron: "Es una manera de siempre tener contacto”

Waldir Felipa revela que Daniela Darcourt se quedará con perrito que adoptaron: "Es una manera de siempre tener contacto”

LEER MÁS
Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

LEER MÁS
Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

LEER MÁS
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Wendy Guevara afirma que Magaly Medina está enamorada de Nicola Porcella y la 'Urraca' responde con todo: "No me compares contigo"

Wendy Guevara afirma que Magaly Medina está enamorada de Nicola Porcella y la 'Urraca' responde con todo: "No me compares contigo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Pagos MPPE información de HOY, 14 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Espectáculos

Waldir Felipa revela que Daniela Darcourt se quedará con perrito que adoptaron: "Es una manera de siempre tener contacto”

Fiorella Chirichigno, exparticipante de 'Esto es guerra', anuncia el nacimiento de su bebé con novio alemán

Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Paro nacional del 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025