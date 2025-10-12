El novio de Daniela Darcourt, el coreógrafo Waldir Felipa, se encuentra en el centro de la atención mediática luego de que se viralizara un video en el que aparece bailando muy sensual con una mujer que no es la cantante de salsa. Las imágenes fueron difundidas por el portal especializado en farándula Instarándula, creado por el periodista Samuel Suárez, y ya han generado diversas reacciones en redes sociales.

El registro, captado durante una boda, muestra a Waldir Felipa disfrutando del evento en compañía de amigos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la intensidad del baile que compartió con una joven invitada. El contenido se volvió viral, especialmente porque la salsera Daniela Darcourt no se encontraba presente en la reunión.

TE RECOMENDAMOS ¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Novio de Daniela Darcourt se divierte con mujer que no es la salsera

En el clip compartido por Instarándula se aprecia a Felipa, conocido por su experiencia en danza y presentaciones coreográficas, desplegando su habilidad en la pista de baile. A su lado aparece una joven que lo acompaña con movimientos sensuales y cercanos, generando comentarios sobre la naturaleza de su vínculo.

Durante uno de los momentos más comentados del video, se observa cómo la joven se aproxima a Waldir Felipa con confianza, mientras este responde al ritmo con entusiasmo. En un giro inesperado, el coreógrafo la levanta sobre su hombro, lo que provocó risas, aplausos y miradas sorprendidas entre los asistentes de la boda. Según la descripción incluida por el medio, “el novio de Daniela Darcourt estaba solo”, confirmando que la cantante no asistió al evento.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La difusión del material generó una ola de reacciones entre los seguidores de la pareja. Algunos usuarios en redes cuestionaron la actitud del novio de Daniela Darcourt, mientras otros defendieron su derecho a disfrutar de una celebración sin que ello implique necesariamente una falta de respeto hacia la cantante.