Cielo Torres se sinceró en una reciente entrevista tras la negativa de Daniela Darcourt de participar en una colaboración junto a ella y otras representantes nacionales de la salsa, como Yahaira Plasencia. Aunque aseguró que su percepción sobre Darcourt no se vio afectada, admitió su desacuerdo con ciertos comentarios que la artista habría hecho sobre el proyecto. “No me pareció”, expresó con firmeza.

Además, Cielo reveló un segundo gesto, que las entrevistadoras interpretaron como un desaire, luego de intentar comunicarse con Daniela para hablar sobre el tema sin obtener respuesta alguna.

¿Qué dijo Cielo Torres tras rechazo de Daniela Darcourt?

Cielo Torres apareció recientemente en un adelanto del programa 'Sinvergüenzas', donde se refirió a la decisión de Daniela Darcourt de no participar en la canción 'Se puso de moda', un proyecto que Torres lanzó junto a artistas como Yahaira Plasencia y Brunella Torpoco como parte de su próximo álbum. La colaboración busca resaltar el empoderamiento femenino dentro de la salsa peruana y reunir a voces femeninas destacadas del género.

Durante la conversación, Torres reafirmó su respeto hacia Darcourt, aunque expresó molestia por ciertos comentarios que la artista hizo en medios tras declinar la invitación. "La respeto y la quiero mucho, pero no estoy de acuerdo y no me pareció muchas respuestas que dio a los medios", señaló. En ese sentido, criticó que se insinuara que las participantes del proyecto intentaban beneficiarse de la imagen de Daniela: "Dar a entender que yo o todas nos queremos colgar de ella al hablar de ella, cuando sabe que al momento de hacer un encuentro con la prensa quien maneja eso es la prensa", argumentó.

Cielo Torres expone desaire de Daniela Darcourt

Además del rechazo a la colaboración, Cielo reveló que intentó comunicarse directamente con Daniela para aclarar cualquier malentendido, pero no obtuvo respuesta. "No hablé con ella, le escribí", confesó. Al ser consultada sobre si recibió alguna contestación, respondió con firmeza que no, lo que desató una reacción frenética de las periodistas del programa 'Sinvergüenzas'.

A pesar de ello, la exintegrante de Corazón Serrano prefirió no interpretar esa falta de respuesta como algo personal. "Yo siempre voy a pensar el lado positivo de las cosas. Seguramente se borró el mensaje entre tantos que tiene y no lo ha podido ver", argumentó Torres. No obstante, la entrevistadora optó por una interpretación más crítica diciendo: "Amiga, date cuenta".