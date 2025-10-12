José Jerí tuvo una dedicatoria para Rosángela Espinoza mucho antes de ser presidente del Perú. | Foto: composición LR/EEG/Facebook

José Jerí tuvo una dedicatoria para Rosángela Espinoza mucho antes de ser presidente del Perú. | Foto: composición LR/EEG/Facebook

¡No se lo esperó! Rosángela Espinoza protagonizó un momento incómodo durante la transmisión de 'Esto es guerra', luego de que saliera a relucir una antigua dedicatoria que le hizo José Jerí, actual presidente del Perú. Todo comenzó como una broma por parte de Katia Palma hacia Patricio Parodi, pero el juego tomó otro rumbo cuando Rosángela Espinoza comenzó a molestar a su gran amigo y este no dudo en traer a colación la publicación viral con el mandatario, llamándola en tono de burla "la primera dama".

La reacción de Rosángela fue inmediata: quedó visiblemente perpleja mientras el set de América Televisión se volvía un caos. La escena coincidió con el revuelo generado por las antiguas acciones del presidente Jerí en redes sociales, las cuales fueron expuestas luego de que asumiera el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte.

Rosángela Espinoza pasa incómodo momento al ser llamada "primera dama"

El momento se desató cuando Katia Palma mandó a Patricio Parodi a que se vaya a Tailandia, donde "lo estaban esperando". Esto llevó a que el 'Pato' aclarara que tenía una amiga ahí que representaba a Perú en un concurso internacional, en referencia a la guapa modelo Flavia López, quien actualmente participa en el Miss Grand International 2025.

Sin embargo, en ese instante Rosángela Espinoza decidió intervenir, dejando entrever que entre Flavia y Patricio habría algo más que un lazo amical: "Pero los amigos no se besan en la boca", afirmó entre risas. Lo que no esperaba es que el ex de Luciana Fuster reaccionaría afirmando: "Ya empezó con la broma. Primera dama, tranquila". Sus palabras dejaron sin habla a la 'Rocha' mientras sus demás compañeros en el set armaban un escándalo.

Patricio Parodi 'chotea' a Rosángela Espinoza en vivo: "Conmigo no es"

Ante la incertidumbre, Katia Palma le consultó a Rosángela si era llamada "primera dama" porque Patricio Parodi es capitán de los guerreros, y ella no tardó en responder que sí. Sin embargo, el 'Pato' la 'choteó' en vivo, descartando que el apodo esté relacionado con él. "Hay que aclarar, porque por mi lado no es, no va por aquí. ¿A quién se le dice primera dama?", argumentó el modelo.

Esta situación se generó luego de que saliera a la luz una publicación realizada por José Jerí en 2021, años antes de asumir como presidente de Perú. En el post, que incluye una foto junto a la 'Rocha', el hoy mandatario celebra haberla conocido, señalando el momento como un sueño cumplido. Aunque no se ha confirmado si tienen un vínculo más allá de ese encuentro, el momento bastó para generar comentarios en redes sociales.

