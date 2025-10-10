César More Nizama, tecladista de Agua Marina, fue quien recibió un impacto de bala en el tórax durante el concierto que ofrecieron en el Círculo Militar en Chorrillos. En un primer momento, los representantes del Hospital Almenara, dónde lo internaron, informaron que el músico de 53 años se encontraba estable; sin embargo, en las últimas horas algunos pódcast y medios locales señalaron que habría sufrido una recaída y que necesitaba una trasfusión de sangre para ser operado.

No obstante, fuentes de Essalud detallaron a este medio que More Nizama fue sometido a una cirugía reconstructiva y que el procedimiento no presentó complicaciones, siendo todo un éxito. “Ya salió de la intervención”, confirmaron.

Cirugía reconstructiva a tecladista de Agua Marina fue todo un éxito

César More Nizama fue llevado de emergencia al Hospital Almenara a las 11:45 de la noche del miércoles 8 de octubre, luego de recibir un balazo en el tórax durante el atentado que sufrió Agua Marina en un concierto en Chorrillos.

En un inicio se pensó en lo peor, la rápida intervención de los médicos evitó una tragedia. Actualmente, el tecladista de la agrupación se encuentra fuera de peligro tras haber sido sometido a una exitosa cirugía reconstructiva.

Desde Essalud informaron a este medio que la familia del músico se mantiene al tanto de su evolución y descartando tajantemente que esté en peligro.

Músico de Armonía 10 abandona concierto tras ataque a César More

Durante la fatídica noche del miércoles 8 de octubre, Agua Marina fue atacada a balazos por dos sujetos armados en Chorrillos. A la misma hora, el grupo Armonía 10 se encontraba ofreciendo un concierto en Piura.

Frente a esta situación, los integrantes de Armonía 10 detuvieron su presentación luego de que su integrante Gian Piere More abandonara el escenario tras enterarse de que César More, su familiar, había resultado herido en el atentado. El cantante del grupo piurano explicó que el músico se retiró para comunicarse con sus parientes y conocer el estado de salud de su ser querido.