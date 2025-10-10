HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Espectáculos

Tecladista de Agua Marina fue sometido a una cirugía reconstructiva tras recibir un disparo en el tórax durante concierto

Algunos medios afirmaron que la salud de César More, de Agua Marina, habría sufrido una recaída y que necesitaba una trasfusión de sangre para ser operado. Sin embargo, fuentes de Essalud precisaron que solo requirió una cirugía reconstructiva, la cual se realizó sin complicaciones. 

César More Nizama, tecladista de Agua Marina, tiene 53 años. Foto: Composición LR/Instagram.
César More Nizama, tecladista de Agua Marina, tiene 53 años. Foto: Composición LR/Instagram.

César More Nizama, tecladista de Agua Marina, fue quien recibió un impacto de bala en el tórax durante el concierto que ofrecieron en el Círculo Militar en Chorrillos. En un primer momento, los representantes del Hospital Almenara, dónde lo internaron, informaron que el músico de 53 años se encontraba estable; sin embargo, en las últimas horas algunos pódcast y medios locales señalaron que habría sufrido una recaída y que necesitaba una trasfusión de sangre para ser operado.

No obstante, fuentes de Essalud detallaron a este medio que More Nizama fue sometido a una cirugía reconstructiva y que el procedimiento no presentó complicaciones, siendo todo un éxito. “Ya salió de la intervención”, confirmaron.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Músico de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

lr.pe

Cirugía reconstructiva a tecladista de Agua Marina fue todo un éxito

César More Nizama fue llevado de emergencia al Hospital Almenara a las 11:45 de la noche del miércoles 8 de octubre, luego de recibir un balazo en el tórax durante el atentado que sufrió Agua Marina en un concierto en Chorrillos.

En un inicio se pensó en lo peor, la rápida intervención de los médicos evitó una tragedia. Actualmente, el tecladista de la agrupación se encuentra fuera de peligro tras haber sido sometido a una exitosa cirugía reconstructiva.

Desde Essalud informaron a este medio que la familia del músico se mantiene al tanto de su evolución y descartando tajantemente que esté en peligro.

PUEDES VER: Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo está su padre tras recibir disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

lr.pe

Músico de Armonía 10 abandona concierto tras ataque a César More

Durante la fatídica noche del miércoles 8 de octubre, Agua Marina fue atacada a balazos por dos sujetos armados en Chorrillos. A la misma hora, el grupo Armonía 10 se encontraba ofreciendo un concierto en Piura.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Frente a esta situación, los integrantes de Armonía 10 detuvieron su presentación luego de que su integrante Gian Piere More abandonara el escenario tras enterarse de que César More, su familiar, había resultado herido en el atentado. El cantante del grupo piurano explicó que el músico se retiró para comunicarse con sus parientes y conocer el estado de salud de su ser querido.

Notas relacionadas
¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

LEER MÁS
Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

LEER MÁS
Agua Marina no es la única orquesta extorsionada: conoce todos los ataques contra agrupaciones musicales en Perú

Agua Marina no es la única orquesta extorsionada: conoce todos los ataques contra agrupaciones musicales en Perú

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

LEER MÁS
Rebeca Escribens se indigna tras exponerse graves denuncias del presidente José Jerí: "Dios, apiádate de nosotros, los peruanos"

Rebeca Escribens se indigna tras exponerse graves denuncias del presidente José Jerí: "Dios, apiádate de nosotros, los peruanos"

LEER MÁS
Tepha Loza conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé con Mario Neumann: "Fue un 'te espero en el cielo'"

Tepha Loza conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé con Mario Neumann: "Fue un 'te espero en el cielo'"

LEER MÁS
¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

LEER MÁS
Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

LEER MÁS
Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo está su padre tras recibir disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo está su padre tras recibir disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025