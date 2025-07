El actor Christian Thorsen, el popular 'Platanazo' habló este martes 15 de julio en el programa '¡Habla Chino!', de Aldo Miyashiro, transmitido por Willax TV, acerca de su salida de la serie 'Al fondo hay sitio' y la conversación que tuvo con el director Efraín Aguilar al respecto. Según contó, no le gustó la forma en la que se enteró de que ya no formaría parte del elenco.

"No sé si fue injusta, fue un momento en el que no me pareció. Lo que no me gustó que ninguna de las personas que yo consideraba cercanas hasta amigos y que debería haberme dicho mirándome a los ojos: ‘Oye, gracias’, no lo hicieron”, expresó.

¿Qué le dijo Efraín Aguilar a Christian Thorsen?

En relación con su salida, Thorsen recordó que Efraín Aguilar, quien fue director del programa desde 2009 hasta 2016, le informó que no continuaría en el siguiente año. "Efraín me llamó, me dijo ‘Oye Christian ya no vas a estar el próximo año’. No es culpa de Efraín tampoco, no era el trabajo de él decirme nada", declaró.

No obstante, el modelo aclaró que no responsabiliza a Aguilar por la situación, dado que consideró que no era su deber comunicarle la noticia. “Me debió haber llamado el canal a decirme ‘Oye Christian, gracias por los servicios prestados, gracias por tu ‘chamba’ porque creo que aportaste a que sea el éxito que fue’”, indicó.

Christian Thorsen lamenta la falta de agradecimiento

El artista también lamentó que ni los directores, la productora general ni los guionistas, a quienes consideraba como parte de su círculo cercano, se acercaran a él para agradecerle. “Ninguno de los directores, ni la productora general, ni los guionistas que yo consideraba como tíos cercanos. Debieron ellos, que yo consideraba amigos, haberme dicho”, señaló.

“Creía que eran amigos, pero ahí me di cuenta de que no. Yo me creí toda esta historia de que éramos una familia. Suele pasar mucho en la televisión. Me queda claro que no era así”, comentó, destacando que la experiencia le permitió entender que no formaba parte de ese ambiente cercano que había imaginado.