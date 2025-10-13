Carlos Galdós volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir en TikTok una experiencia familiar que lo llevó a tomar una decisión firme como padre. En medio de una charla con su esposa Mary, ambos reflexionaron sobre una situación cotidiana que, a su juicio, evidenciaba una desconexión preocupante en sus hijos respecto al valor de la comida y el privilegio que representa tener opciones en la mesa.

La conversación giró en torno a las quejas que los niños expresaban sobre lo que se les servía en casa. "Nos dimos cuenta de que nuestros hijos estaban reclamando por la comida", contó el exconductor de 'La noche es mía'. Y aunque reconoció que los reclamos venían "desde un lugar que nosotros generamos, es un lugar de privilegio", también asumió su rol como adulto. "Entiendo que puedan desubicarse en algún momento, pero ellos son niños y yo soy el adulto", afirmó.

Carlos Galdós revela que llevó a sus hijos a comer menú tras quejas de su comida en casa

La escena que detonó su decisión fue concreta: sus hijos comenzaban a apartar los nervios de la carne. "Porque tiene mucha grasa, porque tiene un puntito", decían. Para Galdós, ese gesto era más que una simple exigencia infantil. "No, un momentito. Te lo comes con todo y nervio, y punto. Tampoco te he dado una carne que es una liga. El comer esta carne es un privilegio, más o menos", expresó con firmeza.

Fue entonces cuando él y Mary decidieron que era indispensable mostrarles otra perspectiva. "Nos dimos cuenta de que era súper necesario llevar a mis hijos por un ratito de paseo a otra realidad. No te digo 'la realidad' porque yo no vivo en Disneylandia, pero sí es necesario que nuestros hijos vivan otra realidad. Y así lo hicimos", relató. La solución fue llevarlos a comer menú en un restaurante de menú, lejos de los estándares que suelen rodearlos en casa.

Carlos Galdós alienta a otros padres a practicar este ejercicio con sus hijos

El comediante peruano contó que quiso que sus hijos experimentaran otro entorno. "Tú te quejas de la carne que comemos acá en la casa porque tiene una gramito de grasa, entonces vamos a ver cómo es un filete en el mundo del menú, en el mundo de la calle", les dijo. Y aclaró con humor: "No me los llevé al menú de Central, obviamente. Un menú al que seguro tú has ido y al que yo fui durante muchos años".

Recordó que su madre, trabajadora incansable, también lo llevaba a comer así. "Mi vieja tenía tiempo para trabajar y trabajar. A mí me llevaba al menú", comentó. En ese contexto, sus hijos pudieron "contrastar la realidad, del privilegio que todavía tienen en la casa de poder elegir algunas cosas". Para Galdós, este tipo de ejercicios son necesarios en la crianza. "Cada cierto tiempo hay que mostrarles otras realidades", recomendó.

La reflexión final fue contundente. "Hay muchas realidades: la que tú les das, pero también hay una serie de realidades paralelas que necesitan conocer porque si no, se vuelven seres insensibles que viven en una burbuja, y eso es algo que a mí me da pánico", comentó. Este episodio se suma a otras decisiones que Galdós ha tomado como padre, algunas de ellas incluso que generaron distanciamiento con sus hijos. "Hay que hacer esos ejercicios con nuestros hijos, gente", insistió.