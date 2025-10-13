HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Espectáculos

Carlos Galdós revela que llevó a sus hijos a comer menú de restaurante tras quejas de su comida: "Que vivan otra realidad"

"A ver cómo es un filete en el mundo de la calle", le dijo Carlos Galdós a sus hijos. El presentador invitó a que otros padres practicaran ejercicios para que sus pequeños no sean ajenos a su entorno.

El comediante Carlos Galdós reflexionó sobre la crianza de sus hijos.
El comediante Carlos Galdós reflexionó sobre la crianza de sus hijos. | Foto: composición LR/TikTok

Carlos Galdós volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir en TikTok una experiencia familiar que lo llevó a tomar una decisión firme como padre. En medio de una charla con su esposa Mary, ambos reflexionaron sobre una situación cotidiana que, a su juicio, evidenciaba una desconexión preocupante en sus hijos respecto al valor de la comida y el privilegio que representa tener opciones en la mesa.

La conversación giró en torno a las quejas que los niños expresaban sobre lo que se les servía en casa. "Nos dimos cuenta de que nuestros hijos estaban reclamando por la comida", contó el exconductor de 'La noche es mía'. Y aunque reconoció que los reclamos venían "desde un lugar que nosotros generamos, es un lugar de privilegio", también asumió su rol como adulto. "Entiendo que puedan desubicarse en algún momento, pero ellos son niños y yo soy el adulto", afirmó.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras negarse a pagar su carrera: "¿Por qué tendría?"

lr.pe

Carlos Galdós revela que llevó a sus hijos a comer menú tras quejas de su comida en casa

La escena que detonó su decisión fue concreta: sus hijos comenzaban a apartar los nervios de la carne. "Porque tiene mucha grasa, porque tiene un puntito", decían. Para Galdós, ese gesto era más que una simple exigencia infantil. "No, un momentito. Te lo comes con todo y nervio, y punto. Tampoco te he dado una carne que es una liga. El comer esta carne es un privilegio, más o menos", expresó con firmeza.

Fue entonces cuando él y Mary decidieron que era indispensable mostrarles otra perspectiva. "Nos dimos cuenta de que era súper necesario llevar a mis hijos por un ratito de paseo a otra realidad. No te digo 'la realidad' porque yo no vivo en Disneylandia, pero sí es necesario que nuestros hijos vivan otra realidad. Y así lo hicimos", relató. La solución fue llevarlos a comer menú en un restaurante de menú, lejos de los estándares que suelen rodearlos en casa.

PUEDES VER: Carlos Galdós confiesa que no dejará herencia a sus tres hijos y da su polémica razón: “Se los hice saber”

lr.pe

Carlos Galdós alienta a otros padres a practicar este ejercicio con sus hijos

El comediante peruano contó que quiso que sus hijos experimentaran otro entorno. "Tú te quejas de la carne que comemos acá en la casa porque tiene una gramito de grasa, entonces vamos a ver cómo es un filete en el mundo del menú, en el mundo de la calle", les dijo. Y aclaró con humor: "No me los llevé al menú de Central, obviamente. Un menú al que seguro tú has ido y al que yo fui durante muchos años".

Recordó que su madre, trabajadora incansable, también lo llevaba a comer así. "Mi vieja tenía tiempo para trabajar y trabajar. A mí me llevaba al menú", comentó. En ese contexto, sus hijos pudieron "contrastar la realidad, del privilegio que todavía tienen en la casa de poder elegir algunas cosas". Para Galdós, este tipo de ejercicios son necesarios en la crianza. "Cada cierto tiempo hay que mostrarles otras realidades", recomendó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La reflexión final fue contundente. "Hay muchas realidades: la que tú les das, pero también hay una serie de realidades paralelas que necesitan conocer porque si no, se vuelven seres insensibles que viven en una burbuja, y eso es algo que a mí me da pánico", comentó. Este episodio se suma a otras decisiones que Galdós ha tomado como padre, algunas de ellas incluso que generaron distanciamiento con sus hijos. "Hay que hacer esos ejercicios con nuestros hijos, gente", insistió.

Notas relacionadas
Captan a novio de Daniela Darcourt en atrevido baile con mujer en una boda sin la cantante y genera revuelo en redes

Captan a novio de Daniela Darcourt en atrevido baile con mujer en una boda sin la cantante y genera revuelo en redes

LEER MÁS
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Janick Maceta se suma a críticas contra el Gobierno por crisis de inseguridad y usuarios reaccionan: "Una verdadera reina"

Janick Maceta se suma a críticas contra el Gobierno por crisis de inseguridad y usuarios reaccionan: "Una verdadera reina"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, pero siguen juntos solo por contrato, según prensa argentina: "Él está harto"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, pero siguen juntos solo por contrato, según prensa argentina: "Él está harto"

LEER MÁS
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

LEER MÁS
Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

LEER MÁS
Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

LEER MÁS
Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: “Me cambió la vida”

Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: “Me cambió la vida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Así se hacen picarones peruanos con huequitos perfectos: técnica paso a paso

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 13 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Oficina Descentralizada de Control de Lambayeque atiende quejas y reclamos en sede judicial de Ferreñafe

Espectáculos

Eva Ayllón se ‘molesta’ con Natalia Málaga por rechazar bailar durante su concierto en Estados Unidos

Edison Flores niega estar enamorado de Antonella Martorell, modelo con la que fue ampayado entrando de noche a su departamento

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, pero siguen juntos solo por contrato, según prensa argentina: "Él está harto"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Exgobernador de Arequipa deja la cárcel: "Estos 4 años me han enseñado a estar sobrio"

Alcaldes y gobernadores renuncian para postular a las Elecciones 2026 EN VIVO: la lista de autoridades que dejan sus cargos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025