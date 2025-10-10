HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Espectáculos

Janick Maceta se suma a críticas contra el Gobierno por crisis de inseguridad y usuarios reaccionan: "Una verdadera reina"

La Miss Perú Universo 2020, Janick Maceta, alzó su voz de protesta en contra del Gobierno, congresistas y más en medio de la crisis política y la inseguridad ciudadana que azota nuestro país. Sus comentarios fueron bien recibidos en redes sociales.

Janick Maceta se mostró indignada ante inacción del Gobierno por ola delincuencial. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/TikTok
Janick Maceta se mostró indignada ante inacción del Gobierno por ola delincuencial. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/TikTok

La creciente crisis en el Perú por inseguridad ciudadana y la evidente inestabilidad política han hecho que distintos líderes de opinión alcen su voz de protesta. Diversos personajes de la farándula han expresado su profundo malestar y han hecho un llamado a la reflexión a sus seguidores en redes sociales. Una de ellos fue Janick Maceta, segunda finalista del Miss Universo 2020, quien viene pronunciándose activamente sobre la realidad nacional y en contra de todos los personajes políticos.

"Una vez más estamos aquí exigiendo justicia, porque cuando el miedo se vuelve rutina, el silencio ya no es opción. Duele, duele ver a mi Perú en manos de la ineptitud. Duele al ver tanta indiferencia frente al sufrimiento de su gente", se escucha al inicio del video que compartió la reina de belleza en su cuenta de TikTok. De inmediato, esto provocó una ola de reacciones positivas por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiarla por sus contundentes palabras.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Rebeca Escribens se indigna tras exponerse graves denuncias del presidente José Jerí: 'Dios, apiádate de nosotros, los peruanos'

lr.pe

Janick Maceta se muestra crítica con el Gobierno por inseguridad ciudadana

Mediante sus redes sociales, Janick Maceta se mostró sumamente afectada por la crisis política, inseguridad ciudadana y las extorsiones que vive el Perú. En un video compartido en su cuenta de TikTok, la modelo de 31 años expresó su pesar ante la creciente ola de crímenes, los cuales se han acrecentado en los últimos días.

"Duele vivir con miedo. Duele salir a trabajar y no saber si vas a regresar a casa. Duele sentir que la vida de un peruano ya no vale nada. El país se desangra y los que deberían protegernos, siguen mirando para otro lado", expresó.

El video compartido por Janick continuó mostrando diversas imágenes de los actos de extorsión, las marchas en contra del Gobierno y la represión policial. Asimismo, criticó la inacción de las autoridades. "La seguridad, la vida y la justicia no son promesas, son derechos. Gobernar no es hablar, gobernar es actuar, proteger, escuchar y sentir. El silencio no es liderazgo, es cobardía. El Perú no puede seguir viviendo con miedo, merecemos dignidad, merecemos justicia, merecemos vivir sin temor", indicó.

"El Perú no suplica, exige acción. Exige un Gobierno que no le dé la espalda a su gente, porque amar el Perú también es tener coraje para alzar la voz y no seremos cómplices de la violencia de un Gobierno corrupto", sentenció Janick Maceta en su video compartido en TikTok.

PUEDES VER: Janick Maceta le dedica conmovedor mensaje a Tatiana Calmell tras derrota en el Miss Universo: 'Dejaste tu corazón'

lr.pe

Janick Maceta arremete contra bancadas del Congreso, Dina Boluarte y José Jerí

Además de su cuenta oficial de TikTok, Maceta también se mostró muy activa en su Instagram, donde, el jueves 9 de octubre, compartía diversas historias apuntando directamente contra las bancadas del Congreso que promovieron la vacancia de Dina Boluarte. Pero, no por estar en desacuerdo, sino porque consideró que todo se trata de artimañas políticas.

"'Los salvadores'. 7 mociones de vacancia tuvieron para votar a favor... pero, no, ¿y ahora si les preocupa? Después de hacer lo que se les dio la gana aprobando leyes que favorecen a criminales", posteó Janick Maceta, quien también se tomó el tiempo para hacer un recuento de las leyes aprobadas por los mismos que proponían la vacancia presidencial.

Janick Maceta arremete contra congresistas. Foto: Instagram

Janick Maceta arremete contra congresistas. Foto: Instagram

La elección de José Jerí como nuevo presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte también le dejó un profundo malestar, ya que contra el parlamentario de Somos Perú pesa una denuncia por violación. "Garantía de impunidad. El Perú necesita liderazgos con integridad. No más impunidad desde el poder", sentenció Janick Maceta.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora
Janick Maceta contra José Jerí. Foto: Instagram

Janick Maceta contra José Jerí. Foto: Instagram

Notas relacionadas
Janick Maceta sorprende con su reacción a la final de Miss Perú 2025 y cuestiona: "¿Cómo qué no hay más preguntas del jurado?"

Janick Maceta sorprende con su reacción a la final de Miss Perú 2025 y cuestiona: "¿Cómo qué no hay más preguntas del jurado?"

LEER MÁS
Janick Maceta defiende a los peruanos sobre polémico trend en TikTok: "Te equivocas"

Janick Maceta defiende a los peruanos sobre polémico trend en TikTok: "Te equivocas"

LEER MÁS
¿Modelo Janick Maceta y su novio Mario Ruiz terminaron? Ric La Torre expone inesperados detalles

¿Modelo Janick Maceta y su novio Mario Ruiz terminaron? Ric La Torre expone inesperados detalles

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

LEER MÁS
Rebeca Escribens se indigna tras exponerse graves denuncias del presidente José Jerí: "Dios, apiádate de nosotros, los peruanos"

Rebeca Escribens se indigna tras exponerse graves denuncias del presidente José Jerí: "Dios, apiádate de nosotros, los peruanos"

LEER MÁS
¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

LEER MÁS
Tepha Loza conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé con Mario Neumann: "Fue un 'te espero en el cielo'"

Tepha Loza conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé con Mario Neumann: "Fue un 'te espero en el cielo'"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"

Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025