La creciente crisis en el Perú por inseguridad ciudadana y la evidente inestabilidad política han hecho que distintos líderes de opinión alcen su voz de protesta. Diversos personajes de la farándula han expresado su profundo malestar y han hecho un llamado a la reflexión a sus seguidores en redes sociales. Una de ellos fue Janick Maceta, segunda finalista del Miss Universo 2020, quien viene pronunciándose activamente sobre la realidad nacional y en contra de todos los personajes políticos.

"Una vez más estamos aquí exigiendo justicia, porque cuando el miedo se vuelve rutina, el silencio ya no es opción. Duele, duele ver a mi Perú en manos de la ineptitud. Duele al ver tanta indiferencia frente al sufrimiento de su gente", se escucha al inicio del video que compartió la reina de belleza en su cuenta de TikTok. De inmediato, esto provocó una ola de reacciones positivas por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiarla por sus contundentes palabras.

Janick Maceta se muestra crítica con el Gobierno por inseguridad ciudadana

Mediante sus redes sociales, Janick Maceta se mostró sumamente afectada por la crisis política, inseguridad ciudadana y las extorsiones que vive el Perú. En un video compartido en su cuenta de TikTok, la modelo de 31 años expresó su pesar ante la creciente ola de crímenes, los cuales se han acrecentado en los últimos días.

"Duele vivir con miedo. Duele salir a trabajar y no saber si vas a regresar a casa. Duele sentir que la vida de un peruano ya no vale nada. El país se desangra y los que deberían protegernos, siguen mirando para otro lado", expresó.

El video compartido por Janick continuó mostrando diversas imágenes de los actos de extorsión, las marchas en contra del Gobierno y la represión policial. Asimismo, criticó la inacción de las autoridades. "La seguridad, la vida y la justicia no son promesas, son derechos. Gobernar no es hablar, gobernar es actuar, proteger, escuchar y sentir. El silencio no es liderazgo, es cobardía. El Perú no puede seguir viviendo con miedo, merecemos dignidad, merecemos justicia, merecemos vivir sin temor", indicó.

"El Perú no suplica, exige acción. Exige un Gobierno que no le dé la espalda a su gente, porque amar el Perú también es tener coraje para alzar la voz y no seremos cómplices de la violencia de un Gobierno corrupto", sentenció Janick Maceta en su video compartido en TikTok.

Janick Maceta arremete contra bancadas del Congreso, Dina Boluarte y José Jerí

Además de su cuenta oficial de TikTok, Maceta también se mostró muy activa en su Instagram, donde, el jueves 9 de octubre, compartía diversas historias apuntando directamente contra las bancadas del Congreso que promovieron la vacancia de Dina Boluarte. Pero, no por estar en desacuerdo, sino porque consideró que todo se trata de artimañas políticas.

"'Los salvadores'. 7 mociones de vacancia tuvieron para votar a favor... pero, no, ¿y ahora si les preocupa? Después de hacer lo que se les dio la gana aprobando leyes que favorecen a criminales", posteó Janick Maceta, quien también se tomó el tiempo para hacer un recuento de las leyes aprobadas por los mismos que proponían la vacancia presidencial.

La elección de José Jerí como nuevo presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte también le dejó un profundo malestar, ya que contra el parlamentario de Somos Perú pesa una denuncia por violación. "Garantía de impunidad. El Perú necesita liderazgos con integridad. No más impunidad desde el poder", sentenció Janick Maceta.

