El nombramiento de José Jerí como nuevo presidente del Perú ha generado una fuerte ola de reacciones en redes sociales, y una de las voces más críticas ha sido la de Rebeca Escribens. La conductora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje cargado de frustración e impotencia, luego de conocerse que el nuevo mandatario arrastra acusaciones de violencia sexual y otros cuestionamientos legales.

La inesperada juramentación del hasta hace poco presidente del Congreso, tras la vacancia de Dina Boluarte, ha encendido un debate político y social. La figura del congresista de Somos Perú no solo ha sido duramente cuestionada por la oposición y diversos ciudadanos, sino que también ha causado rechazo en el ámbito del entretenimiento, donde figuras como la conductora de 'América espectáculos' han mostrado su rechazo.

Rebeca Escribens arremete contra José Jerí. Foto: Instagram

Rebeca Escribens en contra de presidencia de José Jerí

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Rebeca Escribens reaccionó con evidente consternación frente a la designación de José Jerí como presidente de la República. En su mensaje, la también actriz lamentó que una persona con antecedentes judiciales tan controvertidos haya asumido la más alta magistratura del país.

"José Jerí, acusado por violación, es el nuevo presidente. ¡Dios, apiádate de nosotros los peruanos, por favor!", escribió la conductora de América Televisión, generando un amplio eco entre sus seguidores.

La presentadora, reconocida por su estilo directo y postura crítica frente a temas políticos y sociales, expresó su rechazo a lo que considera una muestra más de impunidad en el poder. Su publicación se viralizó rápidamente y sumó numerosas interacciones en redes sociales.

José Jerí, nuevo presidente del Perú: graves denuncias pesan en su contra

José Enrique Jerí Oré, expresidente del Congreso, juró como nuevo presidente del Perú en la madrugada del 10 de octubre de 2025, luego de que el Pleno aprobara por unanimidad la vacancia de Dina Boluarte. A sus 38 años, el político peruano de 38 años se convierte en el tercer presidente más joven de la historia republicana y el séptimo en apenas una década, en un contexto de alta inestabilidad política.

Sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado por su historial legal. En enero de 2025, Jerí fue denunciado por violación sexual, tras una reunión social ocurrida en la provincia de Canta, a finales de 2024. Según la acusación presentada ante el Ministerio Público, una mujer lo señaló como responsable de una agresión sexual en estado de vulnerabilidad, sin embargo, la investigación fue archivada por la Fiscalía.

“Puedo decir que se ha ratificado que yo no tuve ningún tipo de participación... Se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”, expresó José Jerí, nuevo presidente del Perú, en su momento.

¿Quién es José Jerí Oré?

Con tan solo 38 años, José Enrique Jerí Oré, congresista del partido Somos Perú, fue designado como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, convirtiéndose en el octavo mandatario en menos de diez años. Hasta antes de asumir el cargo, se desempeñaba como titular del Congreso, desde donde accedió al Ejecutivo como parte del mecanismo de sucesión constitucional.

Durante 2025, Jerí acumuló tres investigaciones fiscales activas. La más grave se originó tras una denuncia por presunta violación sexual interpuesta a inicios del año, vinculada a hechos ocurridos durante una reunión en la provincia de Canta a fines de 2024. Aunque el caso fue archivado por la fiscalía en agosto de 2025 por falta de pruebas concluyentes, el proceso reveló que el ahora presidente no habría cumplido con las terapias de control de ira dispuestas por la jueza a cargo del caso.

A estos antecedentes se sumó una tercera pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se evidenciara un incremento patrimonial sospechoso: Jerí habría pasado de declarar S/ 90.000 en 2021 a superar el millón de soles en 2024, cifra que no guarda relación con sus ingresos como legislador. Esta discrepancia provocó la apertura de una nueva indagación por parte del Ministerio Público.