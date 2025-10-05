El estado de salud del reconocido cómico Enrique Espejo, conocido popularmente como Yuca, mantiene en vilo a sus colegas y seguidores. Internado en el hospital Sabogal, el artista habría sido sometido a una operación, aunque hasta el momento no hay un parte médico oficial ni comunicación pública de sus familiares.

Uno de los más afectados por esta situación es Walter Ramírez, más conocido como Cachito, quien expresó públicamente su angustia por no tener información sobre su amigo. El silencio en torno a lo ocurrido ha generado diversas interrogantes, especialmente porque las redes sociales de Yuca han sido desactivadas, impidiendo que el público conozca su estado actual.

Cachito angustiado por no saber nada de la salud de Yuca

En recientes declaraciones, Cachito manifestó su desconcierto ante la falta de información sobre Yuca, quien se encuentra hospitalizado desde hace varios meses. “Siempre me preguntan por él, pero no sé nada, te hablo con sinceridad”, confesó el actor cómico, visiblemente preocupado por la situación de su colega.

Ramírez relató que fue Jorge Benavides, creador de 'JB en ATV', quien le solicitó apoyo para conseguir una cama en el hospital Sabogal, donde finalmente fue internado Enrique Espejo. “A él lo internaron en el Sabogal, porque Jorge me pidió que le buscara una cama para que lo operen”, explicó el artista, quien ha trabajado junto a Yuca en diferentes programas humorísticos a lo largo de los años.

Misterio y silencio en torno al estado de salud de Enrique Espejo

De acuerdo con las palabras de Cachito, las hijas de Enrique Espejo fueron quienes lo trasladaron al centro médico. Sin embargo, desde aquel momento, no ha vuelto a tener contacto con ellas ni ha recibido actualizaciones sobre la evolución del cómico. “Sé que las hijas lo llevaron allá y nada más, han cerrado todo (redes sociales)”, declaró.

Ante esta situación, Ramírez solo ha podido conocer detalles mínimos a través de un médico amigo suyo, quien le comentó que Yuca habría tenido una recaída. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente, pero aumenta la incertidumbre entre sus compañeros de trabajo y seguidores.

“Me preguntan, pero no sé qué decir, nadie sabe nada, ni la prensa”, afirmó Cachito, señalando que el hermetismo por parte de los familiares de Yuca ha generado un ambiente de preocupación generalizada. “Nosotros, que somos compañeros, no sabemos, no sé qué se quiere tapar”, concluyó con evidente molestia por la falta de comunicación.