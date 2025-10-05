HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
Espectáculos

Cómico 'Cachito' expone su preocupación al revelar que no sabe nada sobre la salud de su amigo Yuca tras ser internado de emergencia

"No sé qué se quiere tapar", fue la impactante revelación del cómico Cachito, respecto a la incertidumbre que viven los amigos de Enrique Espejo, 'Yuca', debido al alarmante estado de salud que afronta desde hace varios meses.

Enrique Espejo, 'Yuca', fue internado meses atrás. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Enrique Espejo, 'Yuca', fue internado meses atrás. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El estado de salud del reconocido cómico Enrique Espejo, conocido popularmente como Yuca, mantiene en vilo a sus colegas y seguidores. Internado en el hospital Sabogal, el artista habría sido sometido a una operación, aunque hasta el momento no hay un parte médico oficial ni comunicación pública de sus familiares.

Uno de los más afectados por esta situación es Walter Ramírez, más conocido como Cachito, quien expresó públicamente su angustia por no tener información sobre su amigo. El silencio en torno a lo ocurrido ha generado diversas interrogantes, especialmente porque las redes sociales de Yuca han sido desactivadas, impidiendo que el público conozca su estado actual.

TE RECOMENDAMOS

✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

PUEDES VER: Clara Seminara molesta por versión de Alfredo Benavides sobre caso ‘Yuca’ por tocamientos indebidos: 'Me parece indignante'

lr.pe

Cachito angustiado por no saber nada de la salud de Yuca

En recientes declaraciones, Cachito manifestó su desconcierto ante la falta de información sobre Yuca, quien se encuentra hospitalizado desde hace varios meses. “Siempre me preguntan por él, pero no sé nada, te hablo con sinceridad”, confesó el actor cómico, visiblemente preocupado por la situación de su colega.

Ramírez relató que fue Jorge Benavides, creador de 'JB en ATV', quien le solicitó apoyo para conseguir una cama en el hospital Sabogal, donde finalmente fue internado Enrique Espejo. “A él lo internaron en el Sabogal, porque Jorge me pidió que le buscara una cama para que lo operen”, explicó el artista, quien ha trabajado junto a Yuca en diferentes programas humorísticos a lo largo de los años.

PUEDES VER: Clara Seminara enfurece con Alfredo Benavides por defender a 'Yuca' tras grave denuncia: 'Te botaron por borracho'

lr.pe

Misterio y silencio en torno al estado de salud de Enrique Espejo

De acuerdo con las palabras de Cachito, las hijas de Enrique Espejo fueron quienes lo trasladaron al centro médico. Sin embargo, desde aquel momento, no ha vuelto a tener contacto con ellas ni ha recibido actualizaciones sobre la evolución del cómico. “Sé que las hijas lo llevaron allá y nada más, han cerrado todo (redes sociales)”, declaró.

Ante esta situación, Ramírez solo ha podido conocer detalles mínimos a través de un médico amigo suyo, quien le comentó que Yuca habría tenido una recaída. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente, pero aumenta la incertidumbre entre sus compañeros de trabajo y seguidores.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Me preguntan, pero no sé qué decir, nadie sabe nada, ni la prensa”, afirmó Cachito, señalando que el hermetismo por parte de los familiares de Yuca ha generado un ambiente de preocupación generalizada. “Nosotros, que somos compañeros, no sabemos, no sé qué se quiere tapar”, concluyó con evidente molestia por la falta de comunicación.

Notas relacionadas
Clara Seminara molesta por versión de Alfredo Benavides sobre caso ‘Yuca’ por tocamientos indebidos: “Me parece indignante"

Clara Seminara molesta por versión de Alfredo Benavides sobre caso ‘Yuca’ por tocamientos indebidos: “Me parece indignante"

LEER MÁS
Clara Seminara enfurece con Alfredo Benavides por defender a 'Yuca' tras grave denuncia: “Te botaron por borracho”

Clara Seminara enfurece con Alfredo Benavides por defender a 'Yuca' tras grave denuncia: “Te botaron por borracho”

LEER MÁS
‘Yuca’ sale de UCI y muestra mejoría tras sufrir fuerte caída, confirma Joao Castillo: "Está evolucionando"

‘Yuca’ sale de UCI y muestra mejoría tras sufrir fuerte caída, confirma Joao Castillo: "Está evolucionando"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposo de Camucha Negrete confiesa por primera vez lo que ella pensaba de Gisela Valcárcel: “Esta chica tenía talento”

Esposo de Camucha Negrete confiesa por primera vez lo que ella pensaba de Gisela Valcárcel: “Esta chica tenía talento”

LEER MÁS
Emilia Drago conmueve al hablar por primera vez de delicada enfermedad que aquejaba a su bebé: "Requería un arnés"

Emilia Drago conmueve al hablar por primera vez de delicada enfermedad que aquejaba a su bebé: "Requería un arnés"

LEER MÁS
Voleibolista peruana Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco que conquistó su corazón: "A tu lado"

Voleibolista peruana Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco que conquistó su corazón: "A tu lado"

LEER MÁS
Reimond Manco confiesa su acercamiento a la religión y revela la conmovedora razón: "Voy a una iglesia cristiana"

Reimond Manco confiesa su acercamiento a la religión y revela la conmovedora razón: "Voy a una iglesia cristiana"

LEER MÁS
María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Espectáculos

Guillermo Castañeda, director peruano de ‘Los patos y las patas’ responde a críticas: “Mi película no repite a los mismos actores de siempre”

Valeria Piazza anuncia su salida de ‘América hoy’ y expone el motivo de su decisión: "Lo he dado todo"

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025