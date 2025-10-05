HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Emilia Drago conmueve al hablar por primera vez de delicada enfermedad que aquejaba a su bebé: "Requería un arnés"

"Tenían que acomodarle su caderita", fue la dura confesión de la actriz Emilia Drago, quien dejó sorprendido a más de uno al revelar, en una emotiva entrevista, que su segunda bebé, de 5 años, padeció de una enfermedad

Emilia Drago tiene 2 hijas con Diego Lombardi. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Captura/Instagram
Emilia Drago tiene 2 hijas con Diego Lombardi. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Captura/Instagram

La actriz peruana Emilia Drago ha conmovido a miles de seguidores al revelar, por primera vez, un difícil episodio que vivió como madre. Durante una reciente entrevista en el pódcast 'Mamá desde cero', conducido por Angie Arizaga, la reconocida artista compartió detalles sobre la delicada condición médica que enfrentó su segunda hija al poco tiempo de nacer. Fue la popular 'Negrita' quien reveló que la pequeña padecía displasia, una enfermedad que afecta el desarrollo de las articulaciones y que, en este caso, requirió el uso de un arnés especial para su tratamiento.

"Cuando ella nació, todo le sonaba", comentó Emilia, visiblemente afectada al recordar ese momento. La actriz, casada con el también actor Diego Lombardi, relató que el diagnóstico fue distinto al de otros casos similares, lo que aumentó su preocupación como madre primeriza en medio de la pandemia, ya que su segunda hija nació en mayo del 2020.

Hija de Emilia Drago padecía de displasia: médico fue clave en el diagnóstico

Durante la conversación en el pódcast 'Mamá desde cero', Emilia Drago recordó con emoción el momento en que comenzó a notar que algo no estaba del todo bien con su bebé. “Yo le decía al doctor: ‘¿Por qué todo le suena?’, le sonaba la rodilla, el pie, la cadera”, comentó la actriz, dejando en evidencia la preocupación que sentía como madre. Estos sonidos inusuales fueron los primeros indicios de que su hija podría estar enfrentando un problema de salud, aunque en ese momento aún no tenía un diagnóstico claro.

Afortunadamente, el pediatra que atendía a la menor actuó con cautela y precisión. Según relató Emilia, el especialista le propuso esperar hasta los tres meses de vida de la bebé para realizar una evaluación más concluyente. “Vamos a esperar a los 3 meses y vamos a hacer un descarte de displasia. Vamos a descartar”, le indicó el médico.

Finalmente, el examen confirmó que la pequeña padecía displasia moderada de cadera, una condición que, aunque no era grave, sí requería el uso de un arnés durante un periodo prolongado para corregir la posición de la articulación. Gracias a la detección oportuna, la niña pudo iniciar su tratamiento a tiempo.

