Micaela Prada busca triunfar en Londres, un mercado difícil para el teatro. Su pasión por las artes escénicas comenzó a los 15 años en Lima. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Uno de los sueños más comunes de los actores es triunfar en el extranjero. Incluso, varios dejan todo para empezar de cero en otro país. Ese fue el caso de Micaela Prada, una actriz y productora peruana que está buscando ganarse un espacio en Londres, uno de los mercados más difíciles para hacer teatro. Sin embargo, nada la detiene.

Micaela Prada, quien ha logrado posicionarse en la escena teatral londinense gracias a esa doble faceta tanto en interpretación como en liderazgo en producción, contó que su amor por el teatro inició desde temprana edad. Sin embargo, fue recién a los 15 años, en Lima, que inició su trayectoria artística, cuando tuvo la oportunidad de producir teatro con compañías como ED Producciones en montajes como ‘Fiebre de sábado por la noche’ y ‘La era del rock’.

“Cuando era niña, vi el video del musical ‘Cats’ y, aunque no estaba en mi idioma, quedé impactada y fascinada por esos gatos que cantaban. Desde ese momento supe que quería dedicarme al teatro”, manifiesta Micaela Prada, quien ha participado en ‘Supertormenta’ (Asociación Cultural 10 Talentos) y en ‘Japan, el musical’ (Playbill Asociación Cultural).

¿Es fácil trabajar en Londres?



Tras la experiencia ganada en Lima produciendo teatro con compañías como ED Producciones y Playbill Asociación Cultural, Micaela Prada se formó en Arte Dramático en la Universidad de East Anglia y en teatro musical en la Escuela D’Art, bajo la dirección de Henry Gurmendi, complementando con estudios en Perú, Estados Unidos y el Reino Unido junto a referentes como Luis Salgado, Fernando Luque, Paul Tabone y Diego Urcia.

Ya en Inglaterra, Micaela identificó la necesidad de una estructura que ayudara a sostener y proyectar carreras actorales en el mercado internacional. Así co-creó ‘ArtPlus’ junto a su madre, Jenny Prada, plataforma que fortalece su propio trabajo y el de otros artistas en la escena global.

A pesar de todo lo logrado gracias a su compromiso con el arte como memoria cultural y herramienta de justicia social, Micaela ha logrado posicionarse como una de las voces emergentes del teatro latino en Londres. Sin embargo, según dice, nada ha sido fácil para ella.

“No es sencillo: el mercado es competitivo y exige preparación y resiliencia. Pero mi experiencia en Perú me dio herramientas valiosas: creatividad y capacidad de producir con pocos recursos. Esa base me acompaña en cada proyecto y me da la confianza para seguir creciendo en este mercado”, asevera.

¿En qué producciones ha estado Micaela Prada?

Con el pasar de los años, Micaela ha logrado una formación global y un profundo compromiso con la narrativa; valores que le han llevado a participar en proyectos como ‘The Wolves’, de la Compañía Minotaur; ‘Mumper The Time Travelling Dog’, y en el Festival Fringe de Edimburgo como parte del equipo de producción de ‘A Drag Is Born’.

Entre sus logros destaca 'Folklórica', una obra sobre mujeres latinas inmigrantes, que combina danza folclórica y cumbia. Foto: difusión.

Uno de sus principales logros recientes fue ‘Folklórica’, puesta dirigida por Jade Alvara y presentada en el Teatro Drayton Arms. La obra exploró la vida de mujeres latinas inmigrantes durante la Revolución Industrial, combinando danza folclórica mexicana y cumbia en su narrativa. Fue así que Micaela Prada asumió un papel protagónico y de producción.





